Nahlédněte do úžasného domku herce Zdeňka Podhůrského, na kterém strávil posledních deset let prací. Z ruiny se mu za tu dobu povedlo vytvořit zázrak. Proměna starého domu na okraji Prahy ukazuje jeho vytrvalost, umění i vztah k místu, které má moc rád.

Deset let trvala proměna starého domu z opuky na okraji Prahy – V Přední Kopanině. Nahlédněte do úžasného domku herce Zdeňka Podhůrského. Z ruiny za 10 let vytvořil umělecký zázrak kousek od ruzyňského letiště, který herec Zdeněk Podhůrský s láskou a vytrvalostí přetvořil v nádherné útočiště. Dnes z jeho domku přímo vyzařuje teplo rodinného krbu. Celý dlouhý proces byl pro něj jak osobní výzvou, tak uměleckým projektem.

Příběh Zdeňka Podhůrského

Narozen v roce 1959 v Praze, Zdeněk Podhůrský se proslavil nejen jako herec, ale i jako fotograf, dabingový režisér, zpěvák a pedagog. Hodně se o něm mluvilo i v souvislosti s jeho vztahem s Ivetou Bartošovou. Zdeňkův umělecký záběr je široký, což se odráží i v jeho přístupu k životu.

Zdeněk Podhůrský se neomezuje pouze na svou uměleckou kariéru. Vedle herectví a jiných uměleckých aktivit našel vášeň právě v rekonstrukci svého domu na okraji Prahy. Starý dům bez základů má tlusté zdi, proto je v zimě problém ho vytopit. Předělat ho ale v dnešní domov, to byl skutečně životní projekt. Pro Zdeňka nebyla stavba pouhým přestavováním, ale tvůrčí výzvou, kde každý krok byl výrazem jeho vlastního uměleckého výrazu.

A jak to všechno začalo?

Zdeněk vyrůstal přímo v srdci Prahy, u Václavského náměstí. Když se ale podruhé oženil, začal se v hlavě jeho a jeho manželky rodit sen o domku na okraji Prahy. Historický dům z roku 1881 však byl ve velmi dezolátním stavu, dokonce do něj nebyla zavedena voda ani elektřina.

Přeměna domu, nebo spíše ruiny, poblíž letiště byla výzvou, kterou se Podhůrský rozhodl přijmout. „Každá přidaná cihla byla jako další krok v mé kariéře,“ říká s úsměvem. Dům se stal symbolem jeho umělecké vize a lásce k umění a kráse. Hodně mu pomohlo, že vystudoval stavební průmyslovku. Celé přestavby, která byla spíš výstavbou nového domu, se proto ujal většinou svépomocí. A po deseti letech bylo dílo dokončeno, nyní dokonce i s přístavbami, kde má Zdeněk ateliér pro tvorbu – zejména loutky, a v druhé bydlí jeho maminka.

close info Profimedia zoom_in Tady Zdeněk tvoří, zejména loutky, což zdědil po otci

Umění v každém detailu: Design a Inspirace

Zdeňkův domov je plný uměleckých prvků, které odhalují jeho vášeň pro umění. Každý pokoj má svůj jedinečný design, který odráží jeho umělecký vkus. Umělecká díla, která vytvořil sám, zdobí stěny a vytvářejí atmosféru plnou inspirace. Nyní v domě žije s přítelkyní Veronikou, ale jeho rodina je vskutku rozvětvená. Zdeňkova velká rodina (je už totiž několikanásobným dědečkem) se většinou schází v obýváku, který je srdcem domu. Největším snem byla ale vířivka, kterou si Zdeněk, jak sám říká, „chytře“ vymyslel nahoře v patře. Aby ji dostal na místo, musel rozbít schodiště: „No, ale ne nadarmo jsem Beran, rvali jsme ji tam čtyři a musel jsem kus schodiště rozmlátit, ale dostal jsem ji tam.“

Harmonie mezi uměním a přírodou: Zahrada jako oáza klidu

Zahrada kolem domu je dalším Zdeňkovým uměleckým dílem. Odpovídá jeho přesvědčení, že příroda a umění mohou společně vytvářet harmonii. Divoká zahrada s rozmanitými rostlinami a sochami je místem klidu a zamyšlení.

V domově Zdeňka Podhůrského, kde dnes žije s téměř o 40 let mladší přítelkyní Veronikou, se střetávají minulost a přítomnost, a vytvářejí soulad, který odráží jeho uměleckou duši. Je to místo, kde se každý koutek stává součástí celku, kde se snoubí umění, rodina a inspirace.

To, jak je Zdeněk „nastaven“, ukazuje i tento rozhovor:

Zdeněk Podhůrský je ukázkou umělce, který dokázal svou vizi proměnit ve skutečnost. Jeho dům je živoucím příkladem této transformace a místem, kde umění, láska a vytrvalost vytvářejí jedinečný celek.

Do vily se podívejte díky fotkám:

Dostat vířivku do patra byl nadlidský úkol. Nyní si ji Zdeněk s přítelkyní Veronikou ale užívají

Na venkovní terase s grilem tráví rodina hodně času zejména v létě

Interiér domu Zdeňka Podhůrského

Interiér domu Zdeňka Podhůrského - kuchyně

