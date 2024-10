Externí autor 30. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Na tom, že šéfkuchař má rád jídlo, není nejspíš nic divného. Zdeněk Pohlreich ale před lety zjistil, že se mu stravování vymklo kontrole. Trápila ho přebytečná kila, a tak se rozhodl s nimi zatočit. Podařilo se mu to a rozdíl byl skutečně znát, podívejte!

Kuchaři musí neustále něco ochutnávat a kromě toho je velmi těžké odpírat si jídlo, když ho má člověk v práci neustále před očima.

O tom se přesvědčil také Zdeněk Pohlreich, kterého jeho profese před lety dovedla dokonce k nadváze.

Podle jeho názoru je důležité především to, jak k jídlu přistupujeme. Jako problém vidí především to, pokud jíme ve spěchu a pokrm si nevychutnáme. To prý k maléru jednoznačně směřuje.

Na jídlo si musí udělat čas

„Myslím si, že je to hlavně v lidské hlavě, že je to prostě mentální záležitost. Jaký mám já recept na hubnutí? Paradoxně to podle mě znamená, že člověk má jíst. Já celý život praktikoval takové to kuchařské jídlo, že jsem jedl, když jsem měl zrovna čas či chuť, což je vždycky špatně. Myslím si, že je důležité pravidelně snídat, jíst hodně zeleniny, pít hodně vody. Já bych to shrnul do poučky, že člověk má jíst příborem a u stolu. Nejhorší na divoké změny váhy je, když si vezmete misku k televizi,” prozradil pro ŽivotvČesku.cz známý šéfkuchař.

Kromě toho, že ujídání u televize nemá s pravidelnou stravou nic společného, má to ještě jednu velkou nevýhodu. Člověk totiž ztrácí kontrolu nad tím, kolik toho vlastně snědl.

Problém Zdeněk Pohlreich nevidí ani v tom, když si čas od času dopřejete nějakou pochutinu nebo například skleničku vína.

Alkohol si neodpírá

„Osobně si nemyslím, že je nutné absolutně přestat pít alkohol, já si rád skleničku vína vždy dal, v tom problém u mě nebyl. Zásadní je, že když jíte, tak se na to soustředit a nedělat k tomu nic jiného. Nezáleží pouze na tom, co jíte, ale také na tom, v jaké pohodě to jíte,” myslí si gastronomický guru.

A kolik že vlastně shodil? Číslo vás možná překvapí. Jedná se totiž skutečně o velmi dobrý výkon, který mu leckdo může závidět.

„Za 4 měsíce jsem shodil 16 kilogramů, teď tedy přiznám, že už mám zase něco zpět. Ono se říká, že kuchař má být pěkný, ale to je taková výmluva. Já si řekl, že s tím něco budu dělat a první týden či dva jsem na sebe byl hodně tvrdý. Pak se mi už dařilo hubnout přirozeně,” prozradil.

Má velké sportovní plány

V poslední době se mu skutečně nějaké kilogramy vrátily zpět, ale Zdeněk Pohlreich má v hlavě srovnané, jak k tomu přistupovat.

„Není už to tak hezký, jak to bylo, jsem teď někde mezi. Trošku jsem povolil, ale zatím mi to nevadí. Když budu mít pocit, že to je nějak urgentní, tak na tom budu pracovat,” prozradil pro Blesk.cz.

Kromě toho má před sebou také jednu sportovní motivaci. „Přihlásil jsem se na cyklistický závod, který bude příští rok v létě v Praze, tak musím potrénovat,” práskl na sebe a zároveň si tak na sebe upletl bič, protože couvnout by teď byla vysloveně zbabělost.

