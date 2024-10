Externí autor 15. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Zdeněk Svěrák měl velké štěstí v lásce. Za svou manželku si vzal hned tu první, s níž se seznámil už během studií. Jejich manželství trvá více než šedesát let. V roce 1985 přišla ovšem na Svěráka krize středního věku. Zamiloval se do půvabné kolegyně, které dokonce sliboval, že odejde od rodiny.

O srdce milenky Ivony Krajčovičové soupeřil s režisérem Vítem Olmerem. Půvabná Slovenka si nakonec vybrala právě Olmera. Svěrák se celý život k tomuto románku vyjadřuje pouze diplomaticky.

Celoživotní láska

Zdeněk a jeho žena Boženka mají dvě děti. Už tři roky po svatbě se jim narodila dcera Hana, která je spisovatelkou, překladatelkou, podnikatelkou a pedagožkou. O čtyři roky později se jim narodil syn Jan, který je známým režisérem.

„My jsme se seznámili v září 1954. Bylo nám osmnáct let a vysoká škola pedagogická měla začátek roku v kině Lucerna. Všichni jsme se sešli v jedné řadě,“ vzpomínal na setkání se svou manželkou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Kolegyně milenka

Na první pohled dokonalé manželství a rodinu narušila půvabná herečka. Svěrák se do slovenské kolegyně Ivony Krajčovičové zamiloval během natáčení filmu Co je vám doktore? Nevadil mu ani fakt, že je o čtyřiadvacet let mladší.

Ve snímku ztvárnili milenecký pár, který se z nich stal nakonec i v realitě. Milence si před kamerou zahráli ještě jednou, a to o rok později ve filmu Jako jed.

Právě režisér obou snímků Olmer půvabnou Krajčovičovou Svěrákovi přebral. „Tam se stala taková věc, se Svěrákem jsme měli společnou lásku, slovenskou herečku Ivonu Krajčovičovou. Stali jsme se soky v lásce. Příznivá karta padla nakonec na mě a myslím si, že to těžce nesl, mužská ješitnost, no... Ivona mi dokonce říkala, že jí nabízel, že se rozvede, to byla obrovská láska,“ zavzpomínal Olmer pro týdeník Sedmička.

„Bylo štěstí, že se podařilo najít krásnou slovenskou herečku, která prostě byla výrazný typ. Na muže v mém věku mohla skutečně klidně působit jako jed. Po padesátce to může potkat každého chlapa,“ vyjádřil se ke svému vzplanutí velmi diplomaticky Svěrák pro AHA! Manželka mu jeho úlet odpustila a od té doby už úspěšný herec seká jenom latinu.

Smutný konec kariéry

Ivona se z hereckého světa stáhla kvůli nemoci. Po obrovském úspěchu u slovenských i českých diváků přišla pro nadějnou herečku krutá rána. Objevily se nečekané zdravotní problémy, které na začátku vypadaly jako banalita. Později se ovšem ukázalo, že jde o vzácnou chorobu - orbitocelulitidu.

Nemoc se projevila tím, že jí opuchlo oko. Musela podstoupit hormonální léčbu kvůli které výrazně přibrala. Není se čemu divit, že se žádných konkurzů už nechtěla účastnit. Stáhla se dokonce i z veřejného života.

Největší oporou v těchto chvílích jí byl manžel. K herectví se už nikdy nevrátila. S manželem si založili uměleckou agenturu a v roce 2002 přivítali na svět dceru Lauru.

I přes krátkou kariéru si půvabná blondýnka zahrála několik významných rolí. Ve filmu Co je vám, doktore zářila programátorka Tereza Horká. V dalším snímku Jako jed si zahrála slovenskou rebelku Julku Tomčanyovou. Po celou dobu natáčení tohoto snímku nosila paruku, aby byla výraznější.

Zdroje: 7 pádů Honzy Dědka, Čas pre ženy, AHA!