Externí autor 30. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Když budete jíst na přelomu května a června níže uvedené potraviny, které jsou typické pro toto období, prodloužíte si život. A to zejména obsahem nutričních látek, ty napomáhají správnému fungování organismu a pročišťují tělo po dlouhé zimě.

Možná jste právě teď namítli, proč jíst konkrétní potraviny, zeleninu nebo ovoce, když je v obchodech takový výběr všeho možného. To je sice pravda, ale už jste viděli v tomto období dozrávat u nás například rajčata? Asi sotva. Právě rajčata jsou typickým příkladem rozdílu v dovozové chuti a chuti těch, která si v létě utrhnete na zahradě nebo balkóně. A to nemluvě o obsahu zdraví prospěšných látek, kterých je v čerstvě utržených plodech pochopitelně mnohem víc.

Naučte se jíst podle sezóny

Výraz sezónní stravování jste už možná slyšeli. Není na něm nic složitého. Stačí jíst ovoce a zeleninu, které rostou v našich zeměpisných šířkách v daném období. Samozřejmě netvrdíme, že byste například neměli konzumovat citrusy, ale pokud tak nečiníte v jejich domovině, platí v tomto případě všeho s mírou.

Co se dá jíst na přelomu května a června

Dlouhá zima je pryč, jaro u konce a konečně to vypadá, že máme do čeho tzv. kousnout. Rozhodně se v tomto období vyplatí nakupovat u lokálních prodejců nebo se účastnit různých samosběrů. Čerstvá zelenina a ovoce má v sobě spoustu vitaminů a minerálů, které jsou rozhodně lepší než jejich náhrady ve formě pilulek. A co tedy jíst?

Chuť čerstvých brambor

Řeč je o takzvaných raných, které se sklízí právě v tomto období. Skvělé na nich je, že se nemusí loupat. Mimochodem, věděli jste, že právě těsně pod slupkou se u brambor nachází vitaminy a minerály nezbytné pro naše tělo?

Obecně se v bramborách ukrývají vitaminy B a C a minerály hořčík, vápník, draslík a železo. Kromě toho obsahují velké množství vlákniny, což vyhovuje naší trávicí soustavě. A jestli máte překyselený organismus, neuškodí, když brambory zařadíte do jídelníčku.

Chuť chřestu

Ještě pořád je k dostání čerstvý chřest. Tahle zelenina je ideální pro všechny, kteří chtějí hubnout do plavek, protože je nízkokalorický. Obsahuje totiž velké množství vody. Kromě toho v sobě ale ukrývá i minerální látky jako draslík, vápník a hořčík a z vitaminu je třeba zmínit vitaminy B1 a B2. Důležité jsou i kyselina listová a kyselina asparagová, která povzbuzuje činnost ledvin.

Vůně cibule

Víte, proč je vhodné jíst čerstvou cibuli? Protože obsahuje antioxidační látky, které představují skvělou prevenci proti mnoha závažným onemocněním. Kromě toho pomáhá v boji s cholesterolem, osteoporózou a přispívá k obraně před infarktem a mrtvicí. A také má antivirotické a antibiotické účinky.

Pokud jste si právě teď posteskli, že je na vás běžná kuchyňská cibule příliš ostrá, vyzkoušejte jarní cibulku, která je v chuti jemnější. Z nutričních látek je významná přítomnost vitaminů C a B, a minerálů hořčíku, vápníku, draslíku a železa. Stejně jako kuchyňská cibule, i tato přispívá k úpravě cukru, tlaku a cholesterolu.

Jarní cibulku můžete použít na jakékoli slané jídlo. Ať už jí posypat zmíněné brambory nebo přidat do pomazánek, případně a míchaná vajíčka.

Sladké jahody

Právě dozrávají, tak si je nezapomeňte natrhat. Třeba v rámci samosběrů. A proč byste to měli udělat? Třeba pro vysoký obsah vitaminu C. V jahodách ale najdete i vitamin B a provitamin A, a pak také flavonoidy a minerální látky, včetně kyselin.

Potřebujete shodit do léta pár kilo nebo si hlídáte příjem kalorií kvůli hrozbě diabetu 2. typu? Pokud ano, zařaďte tohle nádherné ovoce do jídelníčku, protože obsahuje minimum kalorií.

Kromě toho je obsah nutričních látek v jahodách vhodnou prevencí kardiovaskulárních onemocnění a pozitivně ovlivňuje naše zažívání. A mimochodem, všichni chceme zpomalit stárnutí. Právě jahody nám k takovému procesu mohou pomoci.

Zdroje: www.bezhladoveni.cz www.krajci.cz www.nzip.cz