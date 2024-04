Zdraví je jen jedno a dříve, či později to pochopí každý z nás. Přes to, že je péče o tělo i ducha naší osobní volbou, některá znamení zvěrokruhu se už narodila s tuhým kořínkem. Které zrozenkyně horoskopu jsou ve vždy skvělé kondici a nemoci se jim vyhýbají obloukem?

Jaké je tajemství jejich životního stylu, vám prozradí následující řádky. Nejen, že dostaly tyto dámy do vínku skvělé zdraví, ale umí si ho i udržovat. Můžete se od nich inspirovat. Ony totiž přesně ví, co mají dělat, aby své zdraví podpořily a udržely si jej až do vysokého věku. Možná patříte mezi 4 vyvolené dámy našeho horoskopu i vy.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Žena narozená ve znamení Vah má priority velmi pečlivě srovnané. Moc dobře ví, jak důležitá je péče o sebe sama, o své fyzické i psychické zdraví. Snaží se o harmonii ve všech oblastech svého života. Má ráda pohodu a preferuje přirozené přírodní přístupy.

V její lékárničce najdete různé bylinky, tinktury a v kuchyni potkáte pouze potraviny v biokvalitě. Ke svému tělu přistupuje tato dáma se vší zodpovědností. TAby se Váhy cítily dobře, vědí, že potřebují najít harmonii emocionální, duševní, ale i fyzickou. Což se jim skrze jógovou praxi skvěle daří.

Pravidelný pohyb je pro ně nezbytnou oslavou života. Vnímají každý kousek svého těla a bedlivě mu naslouchají. Jakmile se objeví nějaký neduh, snaží se jej vyřešit. Nemoci rozhodně nepřecházejí.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Pečlivé Panny jsou nadšené do wellness a péče o zdraví. Jsou to detailistky, které mají rády pořádek a organizaci. Ráno si nikdy nezapomenou vzít své doplňky stravy a nevynechají pravidelné cvičení.

Jsou známé svým smyslem pro disciplínu, cvičí, dokud jim síly stačí. Občas se snaží ze sebe dostat až moc, což se nemusí jevit jako ideální. Ať je to jak chce, Panny milují kontrolu nad okolním světem i nad svým tělem. Hlídají si každičký špíček, nevynechají žádnou prevenci a sami dodržují zdravý životní styl.

Pokud jdete k Panně na návštěvu, očekávejte hlavně zdravé pohoštění včetně kvanta zeleniny. Co u ní nikdy nenajdete, jsou smažená jídla a pokrmy z rychlého občerstvení. Zrozenkyně v tomto znamení jsou i díky svému houževnatému puntičkářskému přístupu ztělesněním vitality, energie a dokonalé kondice.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Střelkyně milují dobrodružství a život. Potřebují cítit trochu adrenalinu a napětí zároveň, nespokojí se s nudnými a všedními dny. Jejich aktivní životní styl se odráží i na jejich zdraví. Sportem a túrami v přírodě si budují dokonalou fyzičku, zároveň si takzvaně čistí hlavu.

Jednou je potkáte v posilovně, podruhé na lekci jógy, anebo někde na kole v přírodě. Aktivitu vnímají jako prostředek k udržení nejen fyzického zdraví, ale také duševní a emocionální pohody.

V pohybu totiž nezůstává jen jejich tělo, ale i mysl. Jsou to bystré a inteligentní ženy, které mají velký přehled. Zároveň dobře vědí, jak důležitá je relaxace. Nejen fyzický odpočinek je součástí jejich životního stylu, ale i ten duševní.

Ryby (21. 2. až 20. 3)

Přírodní čarodějky, přesně tak by se daly označit ženy narozené v rybách. Jednají naprosto intuitivně v souladu s tím, co si jejich tělo žádá. Nemají načteno spoustu knih o zdravé výživě, umějí se zorientovat naprosto přirozeně samy. A skvěle jim to vychází.

Dávají přednost propojení mysli, těla a ducha. Rozumějí, že je důležité pečovat o všechny aspekty své existence, že vše musí být v jednotě a souladu. Ryby přitahují aktivity, které podporují relaxaci, jako je meditace, mindfulness nebo jemné formy cvičení, například plavání nebo jóga.

Dbají také na svou emocionální pohodu a hledají možnosti pro kreativitu a sebevyjádření. Mají rády klid, pohodu a harmonii. Najdete je na nějakém seberozvojovém kurzu, spirituální ceremonii, nebo u zpívání manter.

Zdroj: astrotalk.com