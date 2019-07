Růžové Barbie banditky: Ze slušných středoškolaček divokými bankovními lupičkami

Bankovní přepadení, k němuž došlo v roce 2007 v americkém Acworthu poblíž Atlanty, způsobilo ve své době velký poprask po celých Státech. Senzaci nevyvolala výše uloupené částky ani způsob provedení, šlo spíš o to, že se loupeže dopustily dvě pohledné blondýnky, které teprve nedávno dokončily střední školu.

Ashley Miller a Heather Johnston pocházely ze slušných rodin. Heather ve škole platila za premiantku a ráda sportovala, Ashley byla sice v učení pomalejší, ale zato měla dobré srdce a dobrovolně pomáhala v domově důchodců. Po ukončení střední školy však přišel zvrat. Obě dívky si našly podivné známosti, které jejich rodiny neschvalovaly, a tak odešly z domova a začaly si vydělávat jako striptérky v nočním klubu. Tady se také obě dívky seznámily.

Rodiny neměly tušení, kde se dívky zdržují. Maminka jedné z nich později vypověděla, že je našla ve zchátralém bytě uprostřed černošské čtvrti, kde nebyly ani postele. Dívky spaly na holé zemi, přikryté špinavou dekou. Do jejich života vstoupily drogy, na které si vydělávaly placeným sexem.

Oběma bylo teprve 19 let, když vstoupily do banky s černými brýlemi na nosech a se smíchem požádaly muže za přepážkou, aby jim vydal peníze. Odnesly si něco okolo 11 tisíc dolarů a vyrazily do obchodů. Za necelý týden je policie dopadla. Bulvární média dvojici okamžitě vtiskl přezdívku "Pink Barbie Bandits".

Během výslechů vyšlo najevo, že bankovní úředník Benny Allen, který peníze vydal, byl s dívkami předem domluvený. Soud mu udělil pět let natvrdo.

K mladým banditkám byla soudkyně přívětivější. Heather vyvázla s desetiletou podmínkou a Ashley si musela odsedět dva roky za mřížemi jen proto, že policii během výslechů lhala. “Chtěla bych, abyste se napravila. Nevidím důvod, proč by se z vás nemohla stát slušná občanka, až vyjdete z vězení," uvedla soudkyně.

Teprve nyní po letech můžeme posoudit, zda se dívky opravdu polepšily. V případě Heather se to povedlo. "Cítím se strašně, jdu hrozným příkladem své mladší sestře. Nechci, aby dopadla tak jako já," prohlásila Heather kdysi před soudem, a od té doby dělala všechno pro to, aby se za ni rodina už nemusela stydět. Dokonce se svou sestrou natočila video, kde předvádí, jak spolu sportují a starají se o pejsky.

Zato Ashley skončila zanedlouho po propuštění z věznice znovu v poutech. Policie ji zadržela na parkovišti před nočním klubem, kde surově bila jinou mladou ženu. Policistům se bránila a sprostě jim nadávala. Odseděla si další tři měsíce a dodnes se živí jako striptérka.