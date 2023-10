By World Data Center for Geophysics & Marine Geology (Boulder, CO), National Geophysical Data Center, NOAA - Ultimate source: ETOPO2v2, a digital database of seafloor and land elevations. Actually cropped from Image:Pacific_elevation.jpg., Public Doma

Pod vlnami Tichého oceánu se skrývá tajný kontinent Zélandie, osmý kontinent světa. Představte si ji jako obrovský kus skládačky, který nějakým způsobem proklouzl skulinami a skončil pod vodou, kde si miliony let hrál na schovávanou. Díky 3D mapě se nyní můžeme podívat, jak Zélandie vypadala.

Zhruba před 23 miliony let začala Zélandie své vodní dobrodružství, neuvěřitelných 60 milionů let poté, co se rozdělila se svým starým přítelem, superkontinentem Gondwana. Než si začnete představovat ztracený svět, jako je Atlantida, uvědomte si, že Zélandia není zcela pod vodou. Je to spíš hra na schovávanou, kde se jen zlomek pevniny odváží vykouknout.

Zélandie má svůj vlastní styl

Možná si myslíte, že kontinenty jsou ty rozlehlé masy pevniny jako Asie nebo Evropa, které na sebe strhávají pozornost, ale Zélandie raději zůstává tou tajemnou. V roce 2017 skupina geologů prohlásila: "Hele, tenhle ponořený kus země nazveme Zélandie, a je to kontinent!" A tak se stalo.

Co tedy o tomto záhadném osmém kontinentu víme? Zaprvé, není to obyčejný kus zemské kůry. Zélandie má svůj vlastní styl. Přibližně 94 % z ní visí pod vodou a chladí se pod hladinou oceánu. Ale máte tu pár rebelů, jako je Nový Zéland a Nová Kaledonie, a spoustu malých ostrovů, které jsou nad vodou.

Proč je Zélandie pod hladinou?

A teď ta velká otázka, která vědcům vrtala hlavou celou věčnost: Proč se Zélandie rozhodla ponořit do hlubin oceánu? Ukázalo se, že to nebylo impulzivní rozhodnutí. Podle geologů prošla Zélandie extrémní proměnou zhruba před 100 až 80 miliony let. Hranice kontinentu se roztáhly, tím se ztenčila kůra, a kontinent se tak rázem ocitl na jednosměrné cestě do mořských hlubin.

Zélandie nebyla vždycky taková, jaká je dnes. V dobách dávno minulých hostila nejrůznější rostliny a živočichy, stejně jako kterýkoli jiný kontinent. Když se Gondwana rozdělila, dala vzniknout některým dnešním velikánům, jako je Jižní Amerika, Afrika, Indie, a dokonce i Antarktida. Na seznamu tehdy byla i Zélandie….

V současné době můžete v Zélandii najít prastaré výtrusy suchozemských rostlin a schránky mělkovodních živočichů, a to vše hluboko pod hladinou oceánu. Je to jako časová schránka!

Ale tím záhada nekončí...

Co vědcům opravdu vrtá hlavou, je otázka, jak se Zélandie udržela vcelku navzdory tenké kůře.

Zatímco Zélandie pokračuje ve své podvodní eskapádě, vědci se věnují odhalování jejích tajemství. Dokonce vytvořili 3D mapu tohoto kontinentu, která odkrývá vrstvy oceánu a odhaluje jeho skrytou minulost.

Je to jako geologická detektivka, ale místo lupy používají vědci sonar a satelity. Na tuto mapu se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Sága o Zélandii ještě není u konce. Stále zbývá odhalit mnoho záhad, například kdy přesně se ponořila do oceánu a jak se jí podařilo zůstat tak tenkou. Zatím však číhá pod vlnami a čeká na ty, kteří se ponoří hlouběji do jejích vodních příběhů. Kdo ví, jaká další překvapení má tento osmý kontinent ještě v rukávu?

