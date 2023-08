Bylo úterý 5. července roku 2022. Obyvatelé Sioux Falls v Jižní Dakotě řešili běžné pracovní povinnosti, když se obloha nad jejich hlavami náhle zatáhla. Mraky připomínající nadýchanou šlehačku však měly podivnou barvu, která na první pohled nevěstila nic dobrého.

Lidé tak intenzivně zelenou oblohu nikdy neviděli. Řada z nich proto vytáhla telefony a fotoaparáty, aby ji zdokumentovali. Poté pokračovali ve svých aktivitách. Netušili, že se během dvaceti minut objeví derecho. Ničivá větrná bouře.

Trvala přes dvě hodiny. Doprovázel ji silný vítr o rychlosti až 160 km/h, který zpřelámal stromy a zničil elektrické vedení. Přes 26 tisíc lidí se náhle ocitlo bez proudu. Kroupy o velikosti pomerančů rozbíjely skleníky a kapoty aut. Silný déšť okamžitě zvýšil hladinu toků a způsobil bleskovou povodeň. Lokálně se dokonce objevilo i tornádo.

Zelené nebe

Překvapení obyvatelé Sioux Falls přirovnali bouři k apokalypse. Mohli se na ni připravit? Odborníci odpovídají, že ano. Jejím indikátorem byl právě odstín oblohy. „Ne nadarmo se říká, že vítr vysává do nebe žáby a barví ho tak do zelena,” směje se výzkumný meteorolog z Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies na UW-Madison Scott Bachmeier.

Co opravdu způsobilo, že se nebe zazelenalo? Hlavním důvodem bylo rozptýlení slunečních paprsků. Závisí na velikosti částic v atmosféře a na vlnové délce dopadajícího záření. Čím kratší vlnovou délku barvy mají, tím více se rozptylují. Během normálního dne tedy pozorujeme modrou oblohu, protože tato barva je na samém okraji spektra.

V případě oblohy nad Jižní Dakotou hrála významnou roli i struktura bouřkového mraku, jenž byl silně nasycený vodou, ale stále nezakrýval celou oblohu, takže na něj dopadaly sluneční paprsky. „A jelikož se již slunce sklánělo k obzoru, načervenalé světlo se smíchalo s modrým,” říká Bachmeier. „Vznikla tak zelená barva.”

Nebezpečná bouře

Pokud tedy k večeru spatříte zelenou oblohu, auto dejte do garáže a upevněte věci, které by mohly odletět. S největší pravděpodobností se blíží krupobití doprovázené silným větrem.

I přestože se derecho obvykle vyskytuje v Severní Americe, nevyhýbá se ani Evropě. Severovýchodními Čechy se naposledy prohnalo 11. srpna 2017, kdy za sebou zanechalo obrovské škody, včetně rozsáhlých polomů a pěti obětí.

