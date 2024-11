Odborníci na zdravý životní styl neustále doporučují, abychom jedli dostatečné množství zeleniny. Ne každá je však vhodná pro naše tělo. Jeden druh zeleniny bychom vůbec jíst neměli. Zabíjí totiž naše ledviny.

Zelenina ve stravě

Zelenina je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Z tohoto důvodu bychom ji všichni měli konzumovat. Podle odborníků na výživu by každý člověk měl denně sníst až 400 g této potraviny.

Zelenina je plná vitamínů a důležitých minerálů. Ceněná je také pro velký obsah vlákniny, který navrací rovnováhu našemu zažívání a usnadňuje vyprazdňování.

Zelenina je skvělá v tom, že má velmi málo kalorií a poměrně velikou schopnost zasytit. Můžeme ji přidat ke každému slanému jídlu a opravdu si pochutnat.

Díky malému množství kalorií je tato potravina vhodná také pro ty, kteří si přejí zredukovat svou hmotnost a nějaké to kilo konečně shodit. Zeleninu lze konzumovat syrovou, vařenou v páře nebo pečenou v troubě.

Způsobů, jak zeleninu začlenit do stravy je opravdu mnoho. Zelenina je vhodná také jako pochoutka pro večerní mlsání k televizi, po které zcela jistě nepřiberete.

Zabíjí ledviny

Ačkoliv je podle odborníků na výživu zelenina skutečně zdravá a našemu tělu vyloženě prospívá, existuje jeden druh, kterému je lepší se vyhnout.

Je rebarbora nebezpečná?

Zdroj: Youtube

Tímto druhem zeleniny je rebarbora, která se u nás často přidává do rebarborového koláče. Častá konzumace tohoto druhu zeleniny je však pro naše tělo přítěží.

Dokonce může být podle odborníků na zdravý životní styl nebezpečná. Víte proč? Důvodem je vysoké množství kyseliny šťavelové, kterou rebarbora obsahuje.

Pokud se kyselina šťavelová nahromadí v těle, může způsobit tvorbu ledvinových kamenů. Pro ledviny je rebarbora rychlým zabijákem, na který by si měli dát pozor hlavně lidé trpící jakýmkoliv onemocněním ledvin.

Největším nebezpečím jsou listy rebarbory, které bychom neměli konzumovat vůbec. Právě v nich je totiž koncentrace kyseliny šťavelové nejvyšší.

Lidé s onemocněním ledvin by rebarboru měli nadobro vyřadit ze svého jídelníčku, a to i přes to, že obsahuje vitamín C, vápník, hořčík a další látky, které našemu tělu mohou prospívat. Bohužel je zastíní zmíněná kyselina šťavelová, která může napáchat mnoho škod.

