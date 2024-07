Glaukom je nebezpečná diagnóza, která může vést až k oslepnutí. Klíčové je včas rozeznat varovné signály. Nemoc přichází nepozorovaně bez povšimnutí. První příznaky se objevují už po padesátce, a nesmíte je zanedbat.

Existují dva typy zákalu, šedý a zelený. Lidé si je často pletou, nebo se domnívají, že je to jedna a tatáž choroba, ale rozdíl je ve skutečnosti dost velký. Šedý zákal způsobuje zkalení oční čočky, které je nutné chirurgicky operovat. Tím se zdravotní problém vyřeší.

Zdroj: Youtube

Se zeleným zákalem je to ale mnohem složitější, protože při něm degeneruje zrakový nerv a nevratně odumírá. To způsobuje v poslední fázi úplnou ztrátu zraku. Pokud někdo z vaší rodiny měl glaukom, je na místě navštívit preventivní oční vyšetření.

Onemocnění je z počátku těžko rozpoznatelné, protože nebolí a nic zásadního, co by naznačovalo vážný zdravotní problém, se neděje. Lidé, u kterých se objevil glaukom v rodině, mají o deset procent vyšší šanci na to, že onemocní také.

Včasná diagnostika vám zachrání zrak

Zásadní je včasné rozeznání nemoci a okamžité započetí léčby. Důkladné vyšetření vám může doslova zachránit zrak. Neodkládejte preventivní prohlídky na očním, pokud jste se přehoupli přes čtyřicítku. Mezi rizikové faktory patří krátkozrakost, dalekozrakost, cukrovka, vysoký krevní tlak, poruchy štítné žlázy a onemocnění cév.

Odumírání zrakového nervu se postupně projevuje různými poruchami vidění. Nemoc vzniká nejčastěji z důvodu vysokého nitroočního tlaku. V oku je totiž nitrooční tekutina, její tvorba a odtok musí být v rovnováze.

Pokud se vyskytne problém, tvoří se v oku větší množství tekutiny, které neodtéká. Právě tím dochází ke zvýšení tlaku v očích a to poškozuje nevratně nerv. Onemocnění se ale rozvíjí dlouhý čas, aniž by si toho pacient všiml.

Příznaky

Mezi první projevy onemocnění patří:

1.) vidění duhových kruhů okolo světel

2.) výpadky zorného pole

3.) rozmazané vidění

4.) zúžené tunelové vidění

5.) porucha periferního vidění

6.) zčervenání oka

7.) potíže s viděním při práci na blízko

8.) potíže vidění v šeru a v tmavých prostorách

9.) světloplachost

10.) bolesti hlavy a očí, později i nevolnost

11.) ztráta zraku (glaukomový záchvat = náhlá ztráta zraku)

Léčba

Zelený zákal bohužel nepatří k onemocněním, která se dají léčit. Po diagnostikování glaukomu lze snižovat nitrooční tlak speciálními očními kapkami. Pokud není příliš pozdě, je zde šance na operativní léčbu, nebo laserový zákrok.

Prevence

Všeobecně se doporučuje lidem po čtyřicítce, aby chodili pravidelně na oční vyšetření, kterým se dá onemocnění nejlépe předcházet. Je potřeba brát v potaz rizikové faktory, jako jsou různá onemocnění, zranění a zdravotní omezení.

Preventivní prohlídku byste měli podstupovat minimálně jednou za dva roky. Lidé nad padesát let by měly vyšetření podstupovat pravidelně každý rok.

Zdroj: www.idnes.cz, www.neovize.c