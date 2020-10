Železná Madonna: V 82 letech extrémně drsná jeptiška způsobila světovou senzaci

Představu jeptišek jako křehkých dam, které nemají se sportem nic společného, zcela zbourala jedna z nich, sestra Madonna Buderová. Do dnešního dne absolvovala přes 340 triatlonů, přičemž 46 z nich bylo z vytrvalostních závodů Ironman. Dokonce se ve svých 82 letech stala nejstarším člověkem, který kdy tento závod dokončil. Dokázala tak všem, že člověk je starý tak, jak se sám cítí.

Jeptiškou se Buderová chtěla stát už od doby svého dospívání. V roce 1970 se po členství v několika řeholních organizacích stala jednou z 38 řádových sester, které vedly skupinu Sisters for Christian Community (S.F.C.C.). K běhu ji ve 47 letech přivedl kněz John Topel, který tento sport vnímal jako cestu k vytvoření harmonie duše a těla. Madonně se tento přístup zalíbil až do té míry, že šla do extrémů. Později přidala k běhu ještě plavání a jízdu na kole.

Ve svých 52 letech vyzkoušela svůj první triatlon a o dva roky později zaběhla svého prvního havajského Ironmana. Tento závod se skládá z 3,86 km dlouhé plavecké trasy, 180,25 km jízdy na kole a 42 km maratónského běhu. Závod probíhá bez jakékoliv přestávky. Účastníci mají na zvládnutí všech disciplín 17hodinový časový limit. Závod začíná v sedm hodin ráno a končí o půlnoci. Jeptiška přiznala, že potřebovala trochu více síly, aby těžký závod zvládla. Cílovou bránu si prý představovala jako tu poslední nebeskou, což jí bylo největší motivací. Kromě víry jí prý pomáhá také tvrdá disciplína a pravidelné tréninky. Její odhodlání ji vyneslo přezdívku „Železná jeptiška“. Svou skvělou fyzičku připisuje také tomu, že nepřestává naslouchat svému tělu a udržuje si celoživotní optimismus.

Během závodů se musela vypořádat s řadou komplikací. Trpěla mnohočetnými zlomeninami včetně zlomeniny pánve, problémy s neoprenem, ale také zklamáním kvůli prošvihnutí časového limitu o několik sekund. Všechny problémy však nakonec zdárně překonala.

Na kontě má tato čilá řeholnice řadu rekordů. Ve svých pětasedmdesáti letech se stala nejstarší ženou, která dokončila havajského Ironmana. O sedm let později se stala držitelkou rekordu nejstaršího člověka, který tento vytrvalostní závod zvládnul. Cílovou rovinkou proběhla v čase 16 hodin a 32 minut. Od té doby musí organizátoři kvůli obdivuhodné triatlonistce přidávat v závodech další a další věkové kategorie. Celkově Madonna dokončila 46 ironmanských závodů a více než 340 triatlonových závodních běhů.

Během triatlonu prý cítí, že je součástí velké rodiny. Sport pro ni znamená svobodu, hledání odpovědí a chvíle, kdy se cítí být blíže k Bohu. Železná jeptiška se dodnes účastní triatlonů, a je tak velkou inspirací pro tisíce dalších sportovních nadšenců.