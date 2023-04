Simulace odhalila katastrofický dopad, který by mělo tání veškerého ledu na Zemi na naši planetu. Jak by naše Země vypadala, kdyby všechen led roztál? Podívejte se, co by způsobilo zvýšení hladiny moří o více než 200 metrů, na zaplavení mnoha velkých světových měst a na vysídlení miliard lidí.

Vědci předpovídají, že přibližně za 5 000 let se průměrná teplota na Zemi zvýší ze současných 14 stupňů Celsia na úroveň 26 stupňů. Proto bychom si pak měli připravit nejen opalovací krém, ale i zaplatit kurz potápění a pořídit si neoprenový oblek.

15 milionů čtverečních kilometrů naší planety pokrývá led, který kdyby přes noc roztál, hladina světového oceánu by se zvedla přibližně o 60-70 metrů a všech sedm kontinentů by bylo alespoň částečně pod vodou.

Zanikly by země, města i památky

Globální oteplování je v posledních letech velmi často skloňovaný pojem. Simulace ukazuje účinky globálního oteplování a následného tání ledovců a polárního ledu. Úbytek ledu by způsobil výrazné zvýšení hladiny moře a zaplavení pobřežních oblastí, zatopení ostrovů a vymazání celých zemí a měst. Spolu s nimi by zaniklo mnoho slavných památek a budov, včetně Sochy svobody, Eiffelovy věže nebo Opery v Sydney. Zatopena vodou by byla i celá města, jako je Londýn, New York, Tokio a Šanghaj. Paradoxně nejlépe by dopadla Afrika, kde by však při následných extrémních vlnách veder byla většina kontinentu neobyvatelná.

Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Některé země se již připravují, byť jde o dlouhodobou hrozbu

Simulace slouží jako důrazné upozornění na to, jak důležité je přijmout opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a jak nezbytné je bojovat proti změně klimatu. Roztátí veškerého ledu na Zemi je sice extrémní scénář, ale není jistě nemožný, byť ne v krátkodobém horizontu. Led je zmrzlá síla, která čeká jen na to, až se uvolní.

S rostoucí teplotou je riziko tání ledu a zvyšování hladiny moří stále pravděpodobnější a mnohé země a ostrovní státy se připravují již nyní na zvednutí hladiny oceánu.

Pokud nebudou přijata žádná opatření k řešení změny klimatu, budou následky katastrofální. Miliony lidí budou vysídleny, ekosystémy budou zničeny a globální ekonomika utrpí značné ztráty.

Jak by svět vypadal?

Kdyby veškerý zemský led skutečně rychle roztál, nastala by totální globální devastace a do vnitrozemí by nastoupalo více než 60 metrů ledové vody. Ve Spojených státech by například došlo k úplnému zatopení Miami nebo New Orleans. V Jižní Americe by Paraguay a Buenos Aires byly na nově zobrazeném globu nebo mapě světa modré jako samotné oceány. Na mapě Evropy by byl Londýn jen historickou vzpomínkou a Amsterdam by bylo možné navštívit jedině jako potápěč.

Na aklimatizaci v novém světě by nebyl čas. Oceánské proudy by změnily směr, a to by mělo dopad na mořský život. Mořským a polárním živočichům by hrozilo masivní vymírání. Ti, kteří by přežili, by museli hledat nové místo pro život. Lidé by trpěli hladomorem a zužovaly by je přírodní katastrofy.

Simulace však také upozorňuje na možnost, že opatření mohou mít pozitivní dopad. Přijetím opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, investicemi do obnovitelných zdrojů energie a podporou udržitelných postupů můžeme zmírnit nejhorší dopady změny klimatu a vytvořit udržitelnější budoucnost pro sebe i budoucí generace.

Zdroje: insh.world, www.nationalgeographic.com, www.forbes.com