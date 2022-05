Před 5 miliony lety Země vplula do obří bubliny. Vědci její záhadu už rozluštili

Planeta Země se nachází uprostřed velké vesmírné bubliny.

Naše planeta nestojí ve středu vesmíru, jak se věřilo ve středověku, a dokonce si ani nehoví v pupku Mléčné dráhy. Zato se nachází v centru obrovské bubliny, která dosahuje průměru tisíce světelných let a stále se nafukuje. Vědci už dnes vědí, jak se vytvořila a jakým způsobem proměnila vesmír okolo nás.

Bylo to už v 70. letech minulého století, kdy si astronomové povšimli, že vesmír v naší bezprostřední blízkosti je nezvykle prázdný a "řídký". Už po 14 milionů let se v něm nezrodily žádné nové hvězdy a oproti jiným oblastem vesmíru se tu vyskytuje velmi málo prachu a plynů. Vědci tento prostor o průměru 1000 světelných let nazvali "Místní bublinou". Dlouho ale neuměli vysvětlit, co stálo za jeho zrodem.

Vesmírný smeták

Nápovědu dala mračna plynu a prachu, jež se soustředí na okraji bubliny a tvoří jakousi její "skořápku". V těchto místech se rovněž rodí spousta nových hvězd a astronomové už rozumí mechanismu, který je vytváří.

Bubliny vznikají smetením prachu a plynů po výbuchu supernovy.Zdroj: Profimedia.CZ

"Zjistili jsme, že všechny blízké mladé hvězdy vznikly v důsledku explozí supernov. Rázová vlna smetla mezihvězdná mračna plynu a prachu do studené husté skořápky, která nyní tvoří povrch Místní bubliny. Tím se prostor vyprázdnil a veškerý materiál nahuštěný na jeho okraji dal vzniknout novým hvězdám," vysvětlila americká astrofyzička Catherine Zucker, která se na studii podílela.

Co je ovšem pozoruhodné, Místní bublina je v porovnání se stářím vesmíru poměrně mladým útvarem. Podle vědců se zformovala teprve před 14 miliony lety a původně v ní nebylo vůbec nic - rázová vlna vše zametla na okraj, jako když smýčíte podlahu. "Domníváme se, že naše sluneční soustava vstoupila do bubliny před 5 miliony lety a dnes se nachází v jejím středu," uvedla Catherine Zucker.

Bublina se podle astrofyzičky stále rozpíná, avšak mnohem pomaleji než bezprostředně po svém vzniku. Zatímco původně se nafukovala rychlostí 90km/s, dnes už je to jen něco okolo 6 km/s.

Jak si celý proces představit? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Mléčná dráha děrovaná jako ementál?

Podobná bublina se nachází také mezi souhvězdím Persea a Býka, je však asi 10krát větší, což naznačuje, že ji utvořilo více supernov. Astronomové nyní budou zkoumat, jakým způsobem na sebe obě bubliny vzájemně působí a kolik dalších se jich v naší galaxii skrývá. "Je možné, že interakce bublin zformovala souhvězdí Býka. Je to ale zatím jen hypotéza, kterou je třeba prošetřit," říká Catherine Zucker.

Sluneční soustava je přirozeně v neustálém pohybu, takže jednoho dne bublinu zase opustí - mělo by se tak stát asi za 8 milionů let. Je ale také možné, že v té době už Místní bublina nebude existovat, protože dosáhne své maximální velikosti a její skořápka se "rozprskne" do vesmíru. Není přitom vyloučeno, že se Země zabydlí pro změnu v jiné bublině. Podle astronomů musí takových pozůstatků supernov existovat ve vesmíru nespočet. Naši galaxii si lze představit jako sýr ementál - je plná děr, které vznikají a zase mizí. Život na naší planetě to přitom očividně nijak neovlivňuje.

Zdroje: https://www.livescience.com/, https://gizmodo.com/, https://earthsky.org/