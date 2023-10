Vědci vytvořili animaci, která nám ukazuje, jak bude vypadat Země, až roztaje všechen led. Vizuální podívaná ukazuje tuto potenciální proměnu. Připravte se na svět změněný k nepoznání, kde se mění pobřeží a kontinenty a města mizí pod neúprosnými vlnami.

Simulace, která je výsledkem pečlivého vědeckého modelování, vykresluje živý obraz naší planety ponořené pod 65 metrů vody. Od Severní Ameriky až po Austrálii, žádný kout zeměkoule není ušetřen dopadu tohoto katastrofického tání.

Podívejte se sami:

Zdroj: Youtube

Představte si svět, kde zmizí pobřeží, města a známá krajina se ponoří pod mořskou hladinu. Tato působivá vizualizace není scénou z hollywoodského filmu o soudném dni - je to pohled na možnou budoucnost Země, kterou utvářejí znepokojivé účinky globálního oteplování.

Jak led taje, celé regiony podléhají postupující vodě. Ikonická města mizí pod hladinou a zanechávají po sobě jen vzpomínky na svou kdysi rušnou existenci. Dopad je cítit po celém světě a mění známá území v nepoznatelnou podmořskou krajinu.

Severní Amerika

Kontinent se ztrácí a spolu s ním i ikonické pobřeží Atlantiku, Florida a pobřeží Mexického zálivu. V Kalifornii se z kopců San Francisca stanou izolované ostrovy a Centrální údolí se promění v kolosální zátoku. I kdysi živé město San Diego podlehne neúprosným vlnám.

Jižní Amerika

Mohutné povodí Amazonky na severu a povodí řeky Paraguay na jihu se promění v zálivy, které pohltí Buenos Aires, pobřežní Uruguay a velkou část Paraguaye. Hornaté oblasti přežívají a lemují pobřeží Karibiku a Střední Ameriky.

Afrika

Egyptská starověká města Alexandrie a Káhira se ocitají pod náporem vod Středozemního moře. Ačkoli Afrika ztrácí méně půdy než ostatní kontinenty, stoupající horko činí rozsáhlé oblasti neobyvatelnými.

Evropa

Londýn se stává vzdálenou vzpomínkou, zatímco Benátky jsou zabrány Jaderským mořem. Nizozemsko podlehne neúprosnému moři a také Dánsko čeká vodní osud. Středozemní moře se zvětšuje a spojuje se s Černým a Kaspickým mořem.

Rizika skrytá v permafrostu

Asie

Pobřežní Čínu, obývanou miliony lidí, pohltí moře, stejně jako celý Bangladéš a velkou část pobřežní Indie. Kambodžská delta Mekongu zmizí a Kardamonové hory zůstanou jako osamělý ostrov.

Austrálie

Převážně suchý kontinent získá rozsáhlé vnitrozemské moře, ale ztratí úzký pobřežní pás, kde žije většina jeho obyvatel.

Antarktida

Kolosální ledový příkrov východní Antarktidy, kdysi zdánlivě nepropustný, začíná tát. Navzdory své obrovské rozloze čelí zranitelnosti v důsledku globálního oteplování. Západní Antarktida, která leží na skalním podloží pod hladinou moře, trpí tím, že oteplující se oceán podemílá její základy, což vede k dramatickému kolapsu.

Varování, které bychom neměli ignorovat

Simulace vykresluje živý obraz toho, co by se mohlo stát, kdyby změna klimatu pokračovala bez kontroly. Není to jen vzdálená, abstraktní hrozba; je to hmatatelné, vizuální znázornění důsledků našich činů. Od tající Arktidy po zmenšující se Antarktidu - led na světě mizí a spouští řetězec událostí, které mohou nenávratně změnit tvář naší planety.

Potopený svět zobrazený v této simulaci není předurčený - je to varování. Je to výzva k akci pro vlády, komunity i jednotlivce. Přijetím udržitelných postupů, snížením emisí uhlíku a ochranou našich přírodních stanovišť můžeme společně zmírnit katastrofické dopady změny klimatu.

Tato děsivá simulace je jasnou připomínkou křehkosti naší planety tváří v tvář změně klimatu. Když sledujeme proměnu Země v této virtuální záplavě, jsme konfrontováni s naléhavou potřebou opatření v oblasti klimatu.

