Takto bude vypadat Země za 200 miliónů let: Zanikne Pacifik a vznikne nový svět

Natálie Borůvková

Vznikne z naší Země superkontinent?

Foto: Profimedia.cz

Během příštích 200 milionů let na Zemi údajně nastanou velké změny. Zanikne Pacifik a vznikne jeden nový obří svět.

V příštích několika set letech se všechny kontinenty Země spojí a vytvoří nový superkontinent.

Takto bude vypadat Země za 200 miliónů let

Vznikne tak nový obří kontinent zvaný Amasia, který definitivně uzavře Tichý oceán. S tímto tvrzením přichází nová studie vědců z Curtin University. Právě ta totiž vykresluje střednědobou geologickou budoucnost naší planety.

"Během posledních dvou miliard let se zemské kontinenty srážely a každých 600 milionů let vytvořily superkontinent, což je známé jako cyklus superkontinentů," uvedl hlavní autor studie Chuan Hung v tiskové zprávě. "To znamená, že současné kontinenty se mají za několik set milionů let opět spojit."

Aby se mohl stanovit časový rámec této události, použili vědci 4D geodynamické modelování zemských tektonických desek. Důvodem však bylo také odhodlání zjistit, proč se předchozí superkontinenty zformovaly naprosto odlišným způsobem.

Z nabízených způsobů, jak by se situace s naší planetou mohla vyvíjet, byla jako jedna z možností použita introverze.

K té většinou dochází, když se kontinenty uzavřou nad vnitřním oceánem, který vznikl při rozpadu předchozího superkontinentu. Na opačném konci pak stojí extroverze. Jev, během kterého se kontinenty uzavírají nad vnějším, bývalým superoceánem.

Zanikne Pacifik a vznikne jeden obří kontinent

Pokud by se podařilo objasnit tento kousek skalnaté historie, mohli by vědci lépe předpovědět další sestavu superkontinentů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci zjistili, že síla oceánské litosféry určuje, k jaké formě sestavy dojde, a na základě toho nyní dospěli k závěru, že za příští superkontinent bude skutečně zodpovědná extroverze. V tomto případě se jedná o Pacifik, dříve mnohem větší superoceán Panthalassa, který obklopoval předchozí superkontinent Pangea.

"Vzniklý nový superkontinent již byl pojmenován Amasia, protože někteří se domnívají, že se Tichý oceán uzavře, až se Amerika srazí s Asií," řekl Huang. "Očekává se, že v této významné události na Zemi bude hrát roli také Austrálie, která se nejprve srazí s Asií a poté spojí Ameriku a Asii, jakmile se Tichý oceán uzavře."

Pokud se tyto poznatky potvrdí, jedná se o pozoruhodná zjištění, která umožňují nahlédnout do budoucnosti naší planety. Stále se však jedná pouze o jednu z mnoha hypotéz týkajících se posunu kontinentů, včetně modelu Pangea Proxima, který předpokládá, že se místo toho uzavřou výše zmíněné, tedy Atlantický a Indický oceán.

