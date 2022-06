Tyto turistické ráje zmizí z mapy do konce století. Toto bude Země za 80 let

Mnohé ostrovní státy se nedočkají konce tohoto století

Budoucnost Země a lidstva je velmi přetřásaným tématem, a to i proto, že si všichni uvědomujeme, v jakém stavu je naše planeta od doby, co si lidstvo užívá veškerého pokroku a vymožeností. S tím souvisí i obrovská klimatická změna, způsobená globálním oteplováním. Podívejme se, které ostrovní země v příštích 80 letech zmizí z povrchu zemského.

Dokonce i v méně extrémních scénářích se očekává, že oceány do konce století stoupnou o několik metrů. Nízko položeným obydleným ostrovům a mnoha ostrovním státům se stovkami tisíc obyvatel hrozí v příštích letech riziko zániku. I proto přijímají opatření a formulují strategie udržitelného rozvoje, staví zdi a stěhují obyvatele ohrožené stoupající hladinou moří. Na mnoha místech se plánuje výstavba plovoucích ostrovů, které budou poháněny solární a větrnou energií, jako je tomu například ve Francouzské Polynésii.

Cookovy ostrovy

Cookovy ostrovy u Nového Zélandu jsou stále velmi zachovalé a vysloužily si přídomek Havaj před 50 lety. Protože by se měla hladiny oceánů do roku 2090 zvýšit až o 55 cm, na Cookových ostrovech budou poškozeny silnice, mosty, přístavy a přistávací dráhy. Ostrov se tak stane jen velmi málo přístupný, pokud z něj něco zbyde.

Fidži

Nízko položené ostrovy v Tichém oceánu jsou kvůli stoupající hladině velmi zranitelné vůči změnám hladiny oceánů. Již nyní zpráva Světové banky uvádí, že za posledních několik desetiletí zde některé vesnice zaznamenaly ztrátu 15-20 metrů pobřeží v důsledku úbytku mangrovových porostů. Na Fidži se očekává, že do roku 2050 zde stoupne hladina moře až o 43 cm. Fidži také bojuje s bělením korálových atolů a dalšími problémy s mořským životem.

Francouzská Polynésie

Francouzská Polynésie je jednou z nejoblíbenějších a nejdražších destinací, ale to by se mohlo už za sto let změnit, jelikož do konce tohoto století by mohlo až 30 % jejích ostrovů skončit pod vodou. I zde se uvažuje o vybudování plovoucích ostrovů, jež by měl být financován technologickými společnostmi.

Kiribati

Ostrov ve středním Pacifiku bude možná muset být zcela vystěhován. Prezident Kiribati chtěl v roce 2012 koupit půdu na Fidži jako "pojistku proti klimatickým změnám" pro obyvatele ostrova, jelikož si je vědom přicházející hrozby, která by měla nastat již v roce 2050.

Maledivy

Souostroví v Indickém oceánu je oblíbené zejména pro novomanžele, ale na své si zde přijdou také potápěči. Luxusní ostrovy však pomalu pohlcuje oceán. Ostrovy jsou položeny velmi nízko nad mořem, proto jsou velmi citlivé na zvyšování hladiny moře. Pod vodou by se mohly ocitnout již v roce 2100. Také zde by se mělo hlavní město Malé pomalu začít stavět na pilíře.

Marshallovy ostrovy

Marshallovy ostrovy mezi Havají a Austrálií, jsou známé pro korálové útesy. Zde se hladina vody zvyšuje o 7 milimetrů ročně, což je přibližně dvojnásobek celosvětového průměru. Do roku 2030 zde hladina vody stoupne o dalších 7,5 centimetru, což zvýší přívalové vlny a pobřežní záplavy.

Mikronésie

Neuvěřitelnách 607 ostrovů Mikronésie v Tichém oceánu je velmi rovných a celkem jen 270 čtverečních mil pokrývají hory, mangrovy, laguny a pláže. Již do tohoto data několik ostrovů zcela zmizelo pod vodou a jiné se velmi zmenšily. Mikronésii hrozí také neodvratitelná zkáza.

Palau

Palau v jižním Pacifiku se otápí. Od roku 1993 zde hladina stoupá o centimetr ročně, tedy třikrát rychleji, než je světový průměr. Do roku 2090 bude hladina dále stoupat a již nyní při některých přílivových vlnách za úplňku dochází k zaplavování jejich dvorů obyvatel. Klima na ostrově se velmi mění a ubývají i některé živočišné druhy.

Seychely

Na Seychelách voda stoupá nejrychleji za posledních 6 000 let. Vážně ohroženy jsou také mangrovové lesy a korálové útesy. Navíc zde asi 85 % zástavby leží na pobřeží, proto může mít stoupající hladina katastrofální následky, a to i při zvednutí o pouhý metr. Tím by došlo k 70% ztrátě pevniny.

Shishmaref, Aljaška

Na malém ostrově žije jen 650 obyvatel a ostrov pomalu mizí v moři. Zcela zmizet by měl již za dvacet let. Už nyní bylo přestěhováno 13 domů. Místní obyvatelé odhlasovali, že se z ostrova, na který se dá dostat pouze letadlem, přestěhují, ale brání jim nedostatek finančních prostředků.

Šalamounovy ostrovy

Šalamounovy ostrovy v jižním Pacifiku tvoří téměř 1 000 ostrovů, které pomalu pohlcuje moře po 8 milimetrech ročně. Hlavní město provincie Choiseul je jen 6,6 metru nad úrovní moře. V tuto dobu se zde již staví nové město, kam se budou moci obyvatelé přestěhovat. K dnešnímu datu již zmizelo pět útesových ostrovů.

Ostrov Tanger, Virginie

Ostrov Tangier leží asi 30 km od východního pobřeží v zálivu Chesapeake ve Virginii. Také on je přístupný pouze lodí nebo letadlem. Lidé se zde přepravují na kolech a golfových vozících. Ostrov má malinké úzké uličky a od roku 1850 více než 60 % ostrova zaniklo pod hladinou moře. Zbytek zmizí pod vodou již za 25 až 50 let.

Tuvalu

Tuvalu je stát v jižním Pacifiku, který je jedním z nejzranitelnějších míst na Zemi kvůli stoupající hladině moře. Žije zde 10 000 obyvatel, kteří se obávají, že jejich domovy velmi brzy zmizí.

Na mnoha místech vznikají nápadité a inovativní developerské projekty, které mají za úkol katastrofě spojené se zvyšující se hladinou světových oceánů zabránit. Přitom se však mnoho ostrovů potápí. Podívejme se, o jakou nádheru brzy přijdeme. I když se nám zdá postupné potápění země do oceánu jako pomalý proces, ještě před koncem 21. století některé skutečně nenávratně zmizí.

