Mrtví tvorové mohou způsobit ničivá zemětřesení. Další bude strašné, tvrdí vědci

Jaké by byly následky nového zemětřesení?

Podle nové studie vedené na Novém Zélandu mohou mít na další ničivá zemětřesení vliv dávní mrtví tvorové nebo drobní živočichové, kteří byli před miliony let pohřbeni pod hladinou oceánů. Pokud právě oni skutečně způsobí další z nich, následky budou strašné. Alespoň to tvrdí vědci.

Vědci tvrdí, že dávno mrtvé mořské organismy mohou ovlivnit intenzitu příštího ničivého zemětřesení podél subdukční zóny Hikurangi. Ta je největším zlomem v okolí Nového Zélandu.

Mrtví tvorové mohou způsobit ničivá zemětřesení

Tato zóna je údajně schopna generovat megatrustová zemětřesení. Lajcky řečeno obří ničivá zemětřesení, která obvykle vyvolávají magnitudy 8 a více na Richterově stupnici.

Škále, která se používá jako míra k určení intenzity každého vzniklého zemětřesení. Nový výzkum ukazuje, že drobné, starobylé mořské organismy by mohly hrát hlavní roli při příštím seismickém jevu v daném regionu.

Vědci tak učinili dosud nevídaný, bezprecedentní objev.

Vědci, kteří se podílejí na studiu tohoto regionu, totiž zjistili, že kalcitové usazeniny z dávných mořských organismů mohou řídit pohyb a také úroveň tření mezi tektonickými deskami, jako je Pacifická deska a Australská deska.

Vliv těchto usazenin v deskách může následně a zatím teoreticky ovlivnit výsledek příštího mega zemětřesení, při kterém se ještě uplatní geologické faktory a další prvky.

Další bude strašné, tvrdí vědci

Ačkoliv jsou zemětřesení na Zemi od nepaměti zcela přirozeným jevem, pokud by se předpověď vědců skutečně potvrdila, přišlo by nové a mnohem ničivější. Zemětřesení, která dosud sužovala Zemi, a jež se vyskytovala převážně v těch částech planety, kde se tektonické desky vzájemně protínají, jako je například "Pacifický ohnivý kruh" nacházející se v Tichém oceánu, by tak zcela jistě dostala úplně nový rozměr.

V posledních desetiletích vědci zjišťují, kdy dojde k dalšímu velkému zemětřesení v různých částech světa, včetně hrozícího nebezpečí pod Sanfranciským zálivem.

Výzkumný tým z Victoria University of Wellington odhaduje, že existuje až 26% pravděpodobnost tohoto velkého zemětřesení v příštích 50 letech. Obávánou zónou by byla subdukční část Hikurangi. Pokud by takové zemětřesení skutečně vzniko, zcela jistě by bylo dostatečně silné na to, aby vyvolalo velkou vlnu tsunami.

Jelikož vědci prozatím vědí o zmíněném zlomu méně než o jiných zlomech na Novém Zélandu, jelikož ho nelze zkoumat zblízka, je i tak potřeba dalších výzkumů, aby se příští takové tvrzení dalo s jistotou předpovědět.

