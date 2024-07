Externí autor 24. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Bolavý žaludek, žlučník, jako by jej někdo tisknul v pěsti a svíravé chvění ve střevech. Nic příjemného, ani neobvyklého po nevhodně zvoleném jídle, kombinaci, případně pořádné oslavě. Ať už vás bolí jakýkoli ze zmíněných orgánů, jako první pomoc skvěle funguje starodávná hořká bylinka.

Tahle prastará léčivka je sice krásná na pohled, ale když se napijete odvaru, zkroutí se vám palce u nohou a budete mít pocit, že nutně potřebujete sníst kilo cukru, tak nepříjemně hořká je. Ostatně, ani její jméno nevzbuzuje příjemné pocity – zeměžluč. Lidových jmen ovšem dostala mnohem víc. Například se jí říkalo bylina čarodějnic. Bůhví, jestli pro chuť odvaru, nebo pro fakt, že se jejím kouřem zaháněli hadi, protože byla považována za magickou.

Pěstování této jednoleté až dvouleté byliny není snadné, ale můžete ji najít jako planě rostoucí rostlinku na pasekách, mezích nebo na polostinných stráních v místech s dostatkem vláhy. Má krásné drobné, purpurově zbarvené květy a dorůstá do výšky asi půl metru.

Hořká, zato účinná

Důvodem, proč se vám odvar z této jinak vysoce účinné byliny svírá v puse je vysoký obsah hořčin, např. kantaurin či extrémně hořký glykosid centapikrin. Najdete v ní ale i flavonoidy, silice, glykosidy, třísloviny, mastné kyseliny, cukry, vosky pod.

Problémy s trávením

Právě hořčiny předurčují tuhle bylinku k použití při potížích s trávením. Je doslova balzámem pro duši na žlučník a žaludek. Pozitivně působí na játra a pomáhá ke zlepšení peristaltiky střev. Čaj ze zeměžluče, případně různé bylinné tinktury užívejte v případě, že vás pálí žáha, trápí říhání nebo nadýmání po jídle.

Poradí si i se střevními parazity a přispívá k celkovému zlepšení metabolismu. Pít můžete zeměžluč samostatnou, ale prodává se i ve směsích, například s pelyňkem, chmelem, pampeliškou, které rovněž podporují trávení.

Zevní použití

Věděli jste, že zeměžluč můžete používat i zevně? Ať již ve formě obkladů nebo balzámu. Takto totiž urychluje hojení ran a všelijakých dalších kožních onemocnění. Bylinkáři ji dokonce doporučují na hemeroidy.

Čaj ze zeměžluče

Jednu čajovou lžičku byliny přelijte čtvrt litrem vařící vody a nechta asi 10 minut odstát. Pak sceďte a můžete pít. V případě akutních potíží jsou ideální dva hrnky tohoto odvaru denně. Jestliže trpíte nechutenstvím, připravte si ho asi půl hodiny před jídlem.

Na co si dát pozor

Rozhodně byste to neměli s pitím tohoto léčivého odvaru přehánět. Jde o to, že při předávkování může dojít k opačnému efektu, a sice nevolnosti. Zeměžluči by se měly vyhnout i kojící ženy, protože hořkost nápoje může přejít do mateřského mléka.

I když bylina nemá žádné vedlejší účinky, je raději lepší se na její užívání informovat u svého lékaře, případně lékárníka.

Sklenka na zdraví

Možná vás to překvapí, ale naši předci používali k povzbuzení chuti aperitiv vyrobený právě ze zeměžluči a máty peprné. Není na tom nic složitého. Vezměte hrst zeměžluči a hrst máty, vložte do uzavíratelné nádoby, zalijte slabým alkoholem, může být i kvalitní suché bílé víno, a nechte cca týden louhovat. Můžete přidat i pár plátků citronu. Pak slijte, a na zdraví…

