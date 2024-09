Externí autor 20. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Řeč je zeměžluči okolíkaté (latinsky Centaurium erythraea), krásně kvetoucí rostlině, která má netušené účinky na trávicí systém.

Zeměžluč, zeměžluč, tomu se dítě uč

Je vysoká deset až čtyřicet centimetrů a roste na prosluněných suchých loukách, stráních, v polích, na kamenitých náspech.

Daří se jí v Evropě, severní Africe, jižní i střední Asii, severní Americe, na Novém Zélandu i v Austrálii. Z extrémnějších oblastí se jí podařilo prodrat se až na západní Sibiř.

V Čechách ji najdeme téměř kdekoliv. Má krásné nafialovělé květy, které se otevírají za slunného počasí brzy po ránu, a kvete po celé léto (od června do srpna).

Mezi její další názvy patří označení antoryjka, cintorie, hlístík, hořká bylina, kyřice nebo tisícizlaté koření.

V Německu a v Polsku je chráněná, u nás je druhem vyžadujícím pozornost. Nejšikovnější je tedy si ji přímo vypěstovat a nespoléhat na sběr v přírodě. Rostlina preferuje hlinitou či jílovitou půdu, hodně vlhkosti, a přitom dostatek tepla a slunce.

Na štíhlou linii a pro zdraví

Název zeměžluč získala pro svou hořkou chuť. S tou se také řadí mezi oblíbené žaludeční léky.

Dokáže spravit zkažený žaludek, pálení žáhy i působit proti nechutenství. Zvyšuje krevní tlak a posiluje organismus, zejména játra, žlučník, slezinu a dvanácterník. Podporuje tvorbu červených krvinek, takže je dobrá na chudokrevnost. Funguje proti horečkám a infekčním chorobám.

Co je ale výrazná schopnost zeměžluči: podpora metabolismu. Bylina napomáhá pohybu střev a tvorbě žaludečních šťáv, čímž usnadňuje trávení.

Urychluje látkovou výměnu v těle, takže se snáz spalují tuky i další látky, které organismus přijímá v potravě. Je užitečná i jako pomocný lék při cukrovce.

Čaj ze zeměžluči je dobrým doplňkem pro diety, stabilizuje trávení, aniž by tělo zbytečně oslaboval. Pomáhá získat potřebné živiny a pročistit celý trávicí systém. Samozřejmě se to s ním nesmí přehánět, bylina je hořká a člověku by pak mohlo být špatně.

V rámci dietních opatření zeměžluč pomáhá také k relaxaci a uvolňuje stres, napomáhá ke zdravému, klidnému a nerušenému spánku, který je pro štíhlou linii také klíčový. Vystresované a nevyspalé tělo má mnohem větší tendenci ukládat tuky.

Rostlina obsahuje především glykosidy, hořčiny, silice a třísloviny.

Sbíranou částí rostliny je nať. Tu je vhodné usušit, ale je potřeba tak učinit co nejdříve, jinak začne plesnivět. Suší se ve svazečcích či tenké vrstvě, ve stínu, na vzdušném místě. Při sušení je možné nať obracet.

Čaj na hubnutí a podporu metabolismu připravíme ze sušené nati:

Vezmeme jednu až dvě čajové lžičky nati a zalijeme je dvě stě padesáti mililitry vroucí vody. Potom necháme chladnout deset až patnáct minut. Pijeme jeden čaj jednou až třikrát denně.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.bylinkyhorakyne.cz, cs.wikipedia.org