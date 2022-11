Uvnitř Země se skrývá neznámý svět, tvrdí fyzik. Netušíme, jak jádro funguje

Natálie Borůvková

Co skrývá jádro naší planety?

Uvnitř Země se možná skrývá nový neznámý svět, aspoň to tvrdí fyzik. Na to, aby se ale přesně zjistilo, jak tento svět vlastně funguje, budou vědci potřebovat čas. Zatím to totiž netuší.

Vědci tvrdí, že v pevném vnitřním jádru Země je možná schován svět, o kterém jsme do této chvíle neměli sebemenší tušení.

Uvnitř Země se skrývá zcela neznámý svět, tvrdí fyzik

Obecně platí, že vnitřní jádro naší planety Země je směsí slitiny železa. Tato stlačená koule, na jejíž existenci se vědci shodují, je obklopena vnějším jádrem Země. To obecně platilo až do chvíle, kdy vědci provedli studii novou a ta, jak se zdá, může pojetí vnitřku naší planety poměrně pozměnit.

Nový výzkum, který provedli vědci, totiž přichází s hypotézou, že jádro Země možná není tak pevné, jak se celou dobu předpokládalo. Údajně se v něm totiž nacházejí jakési poloměkké části. Ty s sebou přináší poloměkké vlastnosti, ve kterých má být uložen kov.

I ten má ale jinou konzistenci. Je totiž tekutý. Aby se s určitostí zjistilo, jak to je, je potřeba dalších výzkumů a studií. Ty jsou však náročné hlavně na přístupnost. Jak víme, dostat se k zemskému jádru totiž není jen tak.

Aby se lidé k zemskému jádru dostali a aby ho tedy s určitostí mohli definovat, muselo by se nejprve otevřít. K tomu by však byla potřeba katastrofická událost, která by Zemi roztrhla nebo přepůlila. Vidiny toho, že se zemskému jádru nědy podíváme do očí, jsou tak mizivé.

Netušíme, jak jádro funguje

Díky tomu jsou všechny vlastnosti jádra spíše odhady, aby se vytvořila alespoň nějaká představa toho, jak jádro ve skutečnosti funguje.

Co se však ví s jistotou je, že jádro Země disponuje obrovským teplem a tlakem. Možnost vyslání vzdálených sond by tak nebyla stejné úspěšnosti, jako kdyby se tam vědci vydali na vlastní pěst.

Většina dostupných informací, které vědci ke svým analýzám mají, tak pochází ze zkoumání kůry Země. Tj. ze zemského povchu. Malým, byť stále velmi nepatrným okénkem do středu planety jsou pak vibrace. Pocházejí většinou ze seismických vln způsobených zemětřesením nebo jakýmkoliv jiným pohybem tektonických desek.

Nyní však přinesl nové informace Rhett Butler, věděc z Havajského institutu geofyziky a planetologie. Právě on objevil nové kapalné znaky vnitřního jádra Země. Při snaze o bližší pochopení toho, jak seismické vlny fungují a jakým způsobem se šíří různými vrstvami Země, Butler zjistil, že místo toho, aby šly přímým směrem, jak by se předpokládalo u pevného jádra, dochází v určitých oblastech k jejich odklonu. Na základě pak vědec došel k závěru, že zemské jádro není tak pevné, jak se dříve předpokládalo. Ba co víc, že se v určitých oblastech mohou skutečně nacházet kapalné prvky. Vědci zapojení do studie pak porovnali již naměřené hodnoty a zjistili, že zemské jádro má v blízkosti povrchu kapsy "kašovitého" tekutého a polotuhého železa. Jak tento nový svět funguje, se ale zatím jistě neví.

