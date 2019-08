Žena z Isdalenu: Záhadná smrt krásné agentky čeká na rozluštění už 49 let

Na počátku bylo napůl ohořelé ženské tělo, které našli turisté v norské divočině. Na konci byla jedna z největších záhad severské kriminalistiky. Vyslechněte si podivný příběh nešťastnice z Isdalenu.

Čím déle pátrali, tím byl případ zamotanější, čím více informací zjistili, tím méně jim rozuměli. Bergenští policisté měli koncem roku 1970 pěkně zamotanou hlavu.

Kufry s překvapením

Koncem listopadu osudného roku si vysokoškolský profesor vyrazil se dvěma dcerami na výšlap do hornaté oblasti Isdalen na jihozápadě Norska. Při tom objevili ohořelé lidské tělo. Policie v okolí našla poházené prášky na spaní, prázdnou lahev od likéru a další dvě lahve, které páchly po benzinu.

Pitva ukázala, že oběť měla v žaludku zhruba padesát pilulek na spaní. Příčinou smrti tak mohlo být předávkování, udušení zplodinami hoření, ale podezřelé byly i velké modřiny na krku, které vypadaly, jako by nešťastnici někdo škrtil.

Žena měla navíc odstraněná bříška prstů, aby se jí nedaly odebrat otisky. Její oblečení mělo z podšívek neméně důkladně ustřižené všechny cedulky o výrobci.

A případ se dál zamotával. Na bergenském nádraží se našly dva opuštěné kufry, které podle všeho patřily mrtvé ženě. Pod podšívkou jednoho ze zavazadel se našlo 500 západoněmeckých marek.

Devět různých jmen

Policistům se podařilo vypátrat, že se žena podle všeho pohybovala po celé Evropě, když používala devět různých jmen, z nichž ani jedno nebylo pravé. Hovořila francouzsky, německy, anglicky a holandsky. V létě 1970 se usadila v Bergenu, přičemž až podezřele často střídala hotely a s oblibou nosila různé paruky. Jako by před něčím utíkala. Svědci vypověděli, že šlo o ženu mezi 30 a 40 lety, vysokou asi 164 centimetrů, velmi pohlednou, pěstěnou a elegantně oblečenou. Jednou se svěřila, že obchoduje se starožitnostmi.

Její totožnost ale zůstávala záhadou. Nepomohly ani další expertizy. Podle stavu jejího chrupu odborníci určili, že je z Jižní Ameriky. Znalci módy zase podle jejího šatníku usoudili, že pochází z Itálie.

Nakonec se přihlásil důležitý svědek, šestadvacetiletý mladík, který několik dnů před nálezem těla procházel oblastí Isdalenu. Všiml si ženy, která byla oblečena spíše do divadla než do přírody. Byla velmi vyděšená, a když se míjeli, chtěla mu něco říct. Nakonec si to ale rozmyslela. V patách jí totiž šli dva ramenatí muži v černých kabátech.

Policie nakonec případ uzavřela jako sebevraždu, ale tomu dodnes skoro nikdo nevěří. Byla tajemná žena z Isdalenu obětí obyčejné loupeže, nepohodlným svědkem nebo snad tajnou agentkou?