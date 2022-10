Středověké ninja bojovnice: Neznaly slitování. Krása byla zákeřnou zbraní

Natálie Borůvková

Kdo byly středověké ninja bojovnice?

Pokud jste si mysleli, že ninjové ve středověkém Japonsku byli pouze muži, pak tomu tak nebylo. Existovaly také ninja bojovnice. Neznaly slitování a krása byla jejich zákeřnou zbraní.

Přezdívalo se jim Kunoichi a byly legendární pro svou lstivost, úskočnost a schopnost usmrtit ty, na které měly políčeno. Byly tak stejně zdatné i v zabíjení, jako jejich mužské protějšky. Kunoichi však měly ještě něco navíc.

Středověké ninja bojovnice

Kunoichi nenosily typický ninja oděv. Často to byly ženy na okraji společnosti, které se však jako bojovnice těšily velké důvěře mocných příslušníků samurajské a vládnoucí třídy. Jakmile pronikly do vnitřních kruhů svých nepřátel, aby vykonaly, co mají, často využívaly přestrojení.

A tak se tyto svůdné bojovnice převlékaly za služky, divadelní umělkyně nebo služebné. Z nepřátel pak získávaly důležité vojenské informace a odposlouchávaly jejich tajemství. A nakonec, když nastal čas, mohly své cíle připravit o život.

Kunoichi disponovaly mnoha prostředky, jak zasadit poslední smrtící úder. Byly zkušené v boji zblízka, ale na rozdíl od svých mužských protějšků, kteří používali meče a jiné velké zbraně, používaly tyto krásky k likvidaci svých obětí dýky, dráty na podřezávání krku a také jedy. Byly tak mnohem rafinovanější než mužští ninjové.

Jejich schopnost hladce splynout se společenským prostředím byla tou nejmocnější zbraní. Tedy hned vedle jejich krásy.

Krása byla zákeřnou zbraní

Kunoichi uměly své nepřátele svádět svou úžasnou krásou a sexuální zdatností. Jejich nepřátelé nikdy nevěděli, které z žen mezi nimi jsou autentické a které jsou tajně připraveny je zabít.

K likvidaci svých cílů dávali přednost intimnějším zbraním. Zbraň, kterou používaly výhradně, pak byla neko-te. Jakási pochva na prsty umístěná na jednom nebo více prstech. K pochvám byly připevněny kovové drápy, které vytvářely téměř kočičí efekt. Tyto drápy byly neuvěřitelně ostré a stejně jako jehlice byly často obaleny jedem.

Kunoichi tak byli mistři svého řemesla. A tím nebylo nic jiného než samotná smrt. Klíč k úspěchu pak spočíval ve schopnosti přiblížit se k nepřátelům, aniž by na sebe upoutaly jakoukoliv pozornost. Zatímco mužský ninja by pomocí utajení a temnoty pronikl do nepřátelské pevnosti a pak by zabíjel a ustupoval, ženské ninji by se otevřeně staly součástí válečníkovy společnosti.

