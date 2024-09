Externí autor 30. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Ráda byste se s někým seznámila, ale zájem z druhé strany končí dřív, než jste se mohla projevit. A to je právě ono. Možná nevědomky děláte jednu z několika zásadních chyb, kterých se ženy dopouštějí při flirtování a tím od sebe muže odháníte. Podívejte se, kde je chyba.

V první řadě je třeba říci, že chyby děláme všichni. Ty nejčastější často pramení z problémů se sebevědomím. Buď ho máte málo, nebo hodně. Stejně jako kdekoli jinde, i v případě flirtování platí zlatá střední cesta. Tedy potřebujete znát míru jednotlivých kroků.

Přečtěte si, jaké chyby dělají odmítnuté ženy:

Oslovujete jako první

I když dnešní doba nahrává tomu se nebát a oslovit muže jako prvního, zkuste si položit otázku, proč on neosloví jako první vás. Odpověď může být zcela jednoduchá, protože chce zkrátka někoho jiného. No ale když už jste dala najevo zájem, tak proč by vás odmítal. Minimálně do té doby, než on začne flirtovat s dívkou, která se mu opravdu líbí.

Moc mluvíte

Právě jste potkala vysněného chlapa a po dalších „pěti minutách“ mu začnete vyprávět o své nemožné, třikrát rozvedené sestře, o příšerné práci a nakonec mu naservírujete podrobnosti o potížích s kořenovým kanálkem jednoho z vašich zubů. Chápeme, že jste nervózní, protože už jste třeba dlouho nerandila. Je ale dobré si uvědomit, že během pár prvních rande je váš vyvolený stále ještě tak trochu cizí. A pokud s ním začnete sdílet intimní detaily ze svého života hned od prvního momentu, budete spíš působit jako neurotické zoufalky než fajn ženské. A to nechcete.

Překračujete osobní zónu

Některé ženy se během flirtování rády dotýkají objektu zájmu. Jenže muži takové chování často vyhodnotí, že vám jde pouze o jediné. Tedy sex. A to přece nechcete. Zkuste se zamyslet nad tím, jak byste se cítila vy, kdyby vám při seznamování muž sahal na kolena nebo vás bral kolem krku. Existuje něco, čemu se říká osobní zóna, tedy intimní prostor do vzdálenosti 60 cm, do kterého si obvykle pouštíme jenom známé lidi. Proto ani vašem potenciálnímu partnerovi nemusí být takové chování příjemné.

Afektované výrazy

Ve snaze se zalíbit mnoho žen používá při konverzaci podivné obličeje a všelijak pokroucené úsměvy. Pamatujte si, jestli něco muži nesnáší, pak je to rozhodně afektované vyjadřování. Snažte se proto chovat přirozeně. A pokud máte pocit, že to není ono, natrénujte si tuhle část klidně doma před zrcadlem. Alespoň se lépe naučíte kontrolovat své grimasy, což se vám ostatně může hodit i při jiných příležitostech.

Řekne a vy běžíte

Seznámíte se s mužem a on vás pozve na večeři, buď v ten samý den nebo následující. Jakmile takové pozvání přijmete, vysíláte signál, že se ve vašem životě nic neděje. Nebo minimálně nic tak důležitého jako je večeře s vlastně cizím chlapem. Nenechte ho, aby se k vám choval jako k rychlému občerstvení, tedy objednám a dostanu. Dejte mu najevo, že jste zaneprázdněná, takže čas budete mít nejdřív za tři dny.

Po hlavě do vztahu

Pokud je ve vašem milostném životě už dlouho pusto a prázdno, nejspíš přidáte plyn a vjedete do slibně se rozvíjejícího vztahu doslova rychle a zběsile. A to je další velká chyba. Nezapomínejte, že muži se umí nejenom rychle zamilovat, ale stejně rychle i odmilovat. Tak aby vám za nějaký čas nezbyly oči pro pláč. Jasně, je lichotivé, vlastně až vzrušující, když vás muž, kterého jste právě potkala, chce vidět několikrát týdně a mezitím s vámi trávit hodiny na telefonu. Jenže taková žhavá romance od prvních momentů bohužel často vyhoří a zhasne. Když zatáhnete za brzdu, navíc uvidíte, zda o vás má skutečný zájem, nebo ho na celé věci baví právě to prvotní vzrušení.

Zdroje: eva.pluska.sk, www.huffpost.com