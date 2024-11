Externí autor 28. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Hokejová legenda Jaromír Jágr je už desítky let velmi populární a pochopitelně má také mnoho fanynek. Po jeho boku se objevila řada krásných žen, prstýnek od něj ale zatím žádná nedostala.

Přestože Jaromír Jágr oslavil již dvaapadesáté narozeniny, stále se nechystá seknout se sportem a i v tomto věku je to bezesporu velmi atraktivní muž. V hokejovém světě dosáhl snad všeho, co vůbec mohl, v osobním životě je to ale o poznání komplikovanější.

Přestože by si jeho maminka, které se říká „Mama Džegr” určitě velmi přála od svého syna vnoučata, zatím se nedočkala. Přestože se totiž vedle Jaromíra vystřídaly mnohé krásné ženy, nevěstu své mamince zatím nepředstavil.

První veřejně známou láskou Jaromíra Jágra byla modelka a vicemiss z roku 1996 Iva Kubelková. Ta ho nejprve příliš nechtěla, nakonec ale jeho kouzlu podlehla. „On mi dal své telefonní číslo a řekl mi, ať mu zavolám. Odpověděla jsem mu, že klukům nevolám. To ho asi šokovalo,” přiznala po letech pro Blesk. Strávila s ním potom dva roky, život po boku sportovce jí ale nevyhovoval, a tak se nakonec jejich cesty rozešly.

Verešové připadal nevyzrálý

Několik měsíců poté randil s moderátorkou Nicol Lenertovou. Románek to byl sice krátký, ale zřejmě formující, neboť právě pod vlivem této krásky se hokejový bůh zbavil svého mulletu, účesu, který byl pro něj charakteristický.

V roce 2000 potkal Jaromír Jágr v Bratislavě na tenisovém turnaji modelku Andreu Verešovou. O té si veřejnost myslela, že se jedná skutečně o tu pravou. Ta se s ním dokonce odstěhovala do zahraničí a žila s ním čtyři roky. Později ale konstatovala, že se jí zdál sportovec ještě příliš nevyzrálý.

Ví se také o tom, že Jaromír Jágr měl prožít románek s moderátorkou Lucií Borhyovou. Podle všeho ale nešlo o nic závazného a vlastně nikdo dodneška s jistotou neví, jak dlouho jejich vztah trval ani proč skončil.

Veronika Kopřivová se s ním nakonec rozešla

V roce 2006 přeskočila jiskra od Jágra směrem ke sportovní moderátorce Inně Puhajkové, která se na šest let stala jeho partnerkou. Pohledná žena mu byla zcela oddaná. Smířila se s životem hokejové manželky a jeho kariéře podřizovala naprosto vše. Přestože to vypadalo, že právě tahle žena ho dostane do chomoutu, nakonec pro mnohé nečekaně přišel rozchod. I poté ale zůstali přáteli.

Další partnerkou Jaromíra Jágra se poté stala modelka a influencerka Veronika Kopřivová, která měla od začátku trochu kontroverzní pověst, protože se mnoho fanoušků populárního hokejisty domnívala, že jde z její strany pouze o kalkul, který má posloužit jejímu zviditelnění.

Ve skutečnosti s ním ale strávila čtyři roky. Když se nakonec v přátelském duchu rozešli, ještě poměrně dlouhou dobu konec vztahu tajili. Za krachem jejich lásky pravděpodobně stály rozdílné priority.

Současná přítelkyně zatím dítě nechce

„Jaromír si musí asi udělat pořádek ve svém životě. Jeho hlavní náplní života je láska k hokeji. Až bude prostor v jeho životě pro další ženu a bude na to připravený, tak doufám, že potká nějakou, která to s ním bude myslet dobře, bude ho opečovávat a s kterou bude opravdu šťastný,” řekla později Veronika Kopřivová pro Top Star magazín.

V současnosti Jaromír Jágr tvoří pár s moderátorkou a modelkou Dominikou Branišovou. Té se po profesní stránce nyní velmi daří, nedávno oslavila třicáté narozeniny, a tak se jejich okolí pomalu začíná ptát, zda není čas, aby se ve vztahu konečně posunuli dál.

Dominika se prý ale na zakládání rodiny zatím stále necítí. „Přiznám se, že jsem ještě ve fázi, kdy si úplně neumím představit, že bych měla děti,” sdělila pro Prima Ženy.

Její partner, který se zřejmě cítí duchem stále mladý, je navíc totožného názoru. „U chlapa je výhoda, že dítě může mít i v pozdějším věku. Já mám děti strašně moc rád. Myslím, že je pořád ještě čas. Ne moc, ale pořád je tam čas,” uvedl.

