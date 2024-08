Externí autor 28. 8. 2024 clock 4 minuty

O ženách se říká, že toho vydrží jako kůň. Snášejí životní těžkosti a útrapy až do chvíle, než, místo aby hledaly odbornou pomoc, najdou spásu na dně sklenky. Možná vás to překvapí, ale problém může být ve jméně a jeho karmickém zatížení.

Důležitou součástí člověka je jeho jméno. A každé svému nositeli přináší do vínku různý osud. Některá s sebou nesou silné, jiná slabé stránky, kam patří i různé problémy a také závislosti.

Podívejte se na následující ženská jména, jejichž nositelkám hrozí, že propadnou alkoholu. Pokud některou takovou znáte a víte, že má potíže, zkuste jí taktně naznačit, že by měla svoje problémy řešit dřív než bude pozdě. Alkohol totiž rozhodně není tou správnou cestou.

Petra

Žena jménem Petra má sice spoustu ambicí, ale také nízké sebevědomí. Takže i když je chytrá, moc se jí nedaří. Ráda by pracovala pro sebe, ale obvykle končí v zaměstnání a tahle frustrace ji následně přivádí k alkoholu. Je to dost citlivá duše, která se neumí vyrovnávat se stresem a všelijakými negativními emocemi.

Má touhu zmizet z reálného světa a žít si svou vysněnou roli. Problém nastává až ve chvíli, kdy si uvědomí, že alkohol je ideálním převozníkem. Začne po něm sahat čím dál častěji, což je pochopitelně cesta do pekla.

Iveta

Nositelka tohoto jména je nesmírně komunikativní a tento svůj dar využívá při budování kariéry. Je to taková křehká květinka, která si umí získat sympatie okolí. Problém je ale v tom, že bývá psychicky labilní. Rozjitřené emoce neumí pojmenovat, takže nedokáže vlastně říct, co ji ve skutečnosti trápí. Proto zalévá svou bolavou duši hojně alkoholem.

Ten ji zpočátku uvolní, cítí se lépe, takže po sklence přicházejí na řadu dvě i více a časem se z Ivety může stát alkoholička. Přitom by stačilo tak málo, navštívit odborníka, který jí pomůže vyznat se sama v sobě.

Kateřina

Tohle je svou podstatou velmi skromná a chytrá žena, která není zvyklá žádat o pomoc. Její každodenní život se skládá z práce, výchovy dětí, a druhé směny v domácnosti, protože manžela by o pomoc nepožádala ani za nic. Problém je v tom, že v určitém bodě na ni dolehne únava a ona neví, jak dál.

Proto si pomáhá alkoholem, který je pro ni mostem k překonání překážek a faktem, že s ním nemusí myslet na to, jak je na všechno sama. Jenže od sklenky alkoholu denně je k láhvi vína denně, později klidně i víc, celkem krátká cesta. Bohužel právě Kateřina se s takovou závislostí může potýkat celý život. Nemluvě o tom, jak moc poznamená její rodinu a vztahy.

Taťána

Nositelky jména Taťána se občas nevyznají ani samy v sobě, natož v druhých. Jednou se tváří ublíženě, vzápětí působí jako lehce zasněné, v mžiku je nervózní a nakonec, jako když luskne prsty, své skutečné rozpoložení schová za neutrální výraz. I přes tuhle náladovost jim nelze upřít, že se chovají k druhým přátelsky, laskavě a starostlivě.

Taťána by si měla dát pozor na to, s kým se stýká. Jelikož má silnou emoční inteligenci a často projevuje empatii vůči ostatním, neodmítne skleničku od člověka, který pije víc než je zdrávo. A pokud je to její partner, snadno sklouzne do závislosti i ona.

Hana

Nositelky tohoto jména jsou navenek velmi společenské, ale uvnitř značně introvertní. Své problémy si nechávají pro sebe. Rychle se rozhodují a často svých neuvážených rozhodnutí litují. Jenže často už bývá na nápravu pozdě. Hany obvykle pracují v profesích, kde se potkávají s lidmi. Rády se zúčastňují různých společenských večírků, někdy to bývá jejich pracovní povinnost.

Tam často sáhnou po sklence, často ne jedné. Alkohol jim totiž přináší tolik potřebné uvolnění od problémů, se kterými se perou samy. Bývají následně lítostivé a takové akce dopadají ostudou. Žena jménem Hana by měla dbát na psychohygienu, která jí pomůže se vyrovnat s tím, co se jí v životě nepovedlo, protože alkohol cestou rozhodně není.

Zdroje: www.horoskopy.cz, www.ifunny.eu