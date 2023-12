close info Nenad Aksic

Natálie Borůvková 22. 12. 2023 9:28 clock 3 minuty video

Je stále zřejmější, že dbát o své fyzické a duševní zdraví, by pro každého z nás mělo být prioritou. Zavedení pozitivních ranních návyků může udávat tón celému dni a ovlivnit naši celkovou pohodu a dlouhověkost, a to zejména u osob starších 40 let.

Jak vstávat Správně vstávat není jen o tom otěvřít očí a být. Doprovázet by to měl pravidelný cirkadiální rytmus, tj. vstávání každý den ve stejnou dobu. Ihned po probuzení se doporučuje vlažná nebo studená sprcha, která dokonale rozproudí vaše tělo. Zapomínat byste neměli ani na snídani. Ta je nejdůležitějším jídlem dne. A s přibývajícím věkem se snídaně stává jestě podstatnější. Vyvážená snídaně by měla obsahovat kvalitní bílkoviny, vlákninu a zdravé tuky. Právě takto sestavená snídaně má pro naše tělo řadu zdravotních výhod. Patří mezi ně lepší soustředění, nálada a kognitivní funkce. Vyvážená snídaně navíc podporuje regulaci hmotnosti tím, že snižuje chuť na jídlo a zabraňuje přejídání v pozdějších hodinách. Zkusit můžete ovesné vločky s ořechy a bobulovitými plody, avokádový toast s vejci nebo bílkovinami nabité smoothie se špenátem. Stejně důležitá, jako snídaně, je ranní hydratace. Vypít ihned po probuzení sklenici čisté vlažné neslazené vody přináší každému z nás mnoho benefitů. Tento jednoduchý rituál je spojený se snižováním hladiny kortizolu, stresového hormonu, který se často pojí s přibýváním na váze, únavou a úzkostí. Dostatečná hydratace zlepšuje kognitivní funkce a bdělost, ale také podporuje zdraví trávicího traktu, zlepšuje zdraví naší pleti a celkově posiluje imunitní systém. Zvyk pít ráno vodu je jednoduchý, ale účinný způsob, jak zlepšit celkové zdraví a psychickou pohodu. Denní rutina Kromě hydratace a vydatné snídaně se řada odborníků shoduje, že nedílnou součástí zdravé ranní rutiny je cvičení. Najděte si ráno čas a věnujte ho jakékoliv fyzické aktivitě, kterou máte rádi. Vaše tělo vám jistě poděkuje. Stačí i malé několika minutové protažení. Osm nejlepších cviků pro ženy po 40: Zdroj: Youtube Po několika odcvičených ránech se cvičení staně neodmyslitelnou součástí vašeho života. Pravidelné cvičení nabízí řadu zdravotních výhod, včetně regulace hmotnosti, zdraví srdce, mozku, kostí a hladiny cukru v krvi. Zavedení důsledného ranního cvičení může významně přispět k fyzické i duševní pohodě. close Magazín Rýma a ucpané dutiny: Toto je nejlepší trik, jak vyhnat všechen hlen. Je úplně snadný a nic vás nestojí video Ideální ranní rutina se liší v závislosti na individuálním životním stylu, zdravotních cílech a potřebách. Nicméně pro osoby starší 40 let, které hledají všeobecně prospěšné návyky, je nutná vyvážená snídaně, dostatečná hydratace a pravidelné ranní cvičení. close Magazín Jakou nejnižší teplotu snese lidské tělo a při jaké už umrznete? Kdo se trefí do 5°C, má skvělý odhad video Tyto postupy vás nejenže pozitivně naladí na celý den, ale také přispívají k dlouhodobému zdraví a pocitům štěstí a spokojenosti. Investice, které do svého zdraví uděláte dnes, se vám v pozdějším věku v dobrém vrátí. Především v podobě neutuchajícího životního elánu. Zdroje: www.quora.com, alphanmaina.medium.com, www.webmd.com

tag Hydratace Jídlo Snídaně Zdraví

