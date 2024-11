Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Populární zpěvák Petr Kolář žije v posledních letech spíše v ústraní. V minulosti ho provázelo hned několik skandálů. Všechny byly spojené s ženami a alkoholem. Rocker měl slabost hlavně pro výrazné blondýnky.

Dnes je sedmapadesátiletý rocker už trojnásobným dědečkem. Známý zpěvák si své soukromí začal hlídat až v posledních letech. Dříve se rád ukazoval na společenských akcích po boku krásných blondýnek. Nyní totožnost své současné partnerky úspěšně tají.

Slabost pro blondýnky

Známý zpěvák platil vždy za pořádného proutníka. Z prvního vážného vztahu má dnes už čtyřiatřicetiletou dceru. Právě jeho prvorozená dcera z něj udělala už trojnásobného dědečka.

Následovalo manželství s o pět let mladší operetní a muzikálovou zpěvačkou, tanečnicí a choreografkou Zuzanou Krištofovou. S touto ženou má dva syny.

Krach tohoto manželství způsobila nevěra známého zpěváka s mladou dívkou. S tehdy třiadvacetiletou blondýnkou Lenkou se seznámil v divadle Broadway.

„Je to kamarádka, máme opravdu takový volnější vztah. Když máme chuť, vidíme se, když ne, jsme každý sám. Ona mi velice pomáhá s tím, že na některé věci nejsem sám a tím, že si člověk může jen tak s někým popovídat," prozradil v jednom z rozhovorů pro iDnes.cz. V tu dobu to na nějaký vážný vztah rozhodně nevypadalo. Nakonec s uhrančivou blondýnkou tvořili pár dlouhých deset let.

Změna vkusu

Po konci vztahu s Lenkou zpěvák dlouho sám nezůstal. Dokonce trochu změnil i typ partnerky. Randit začal pro změnu s brunetkou.

Sympatickou tmavovláskou byla exmanželka hokejisty Viktora Ujčíka Markéta. Ani tento vztah neměl dlouhé trvání. „Na tu jsem už zapomněl! Jsem teď bez vážnějšího vztahu. Jsem sám po třiceti letech a taky to jde. Mám se skvěle. Upnul jsem se na muziku a dodělání desky. Těším se na to," řekl minulý rok v rozhovoru pro Expres.

Markéta nebyla ovšem jedinou brunetkou, která rockera okouzlila. V roce 2011 se spekulovalo o tom, že má být jednou z jeho milenek bývalá žena Petra Jandy Martina Jandová. Ta ovšem tyto spekulace i přes vzniklé fotografie, na kterých byla se zpěvákem ve velmi vroucném objetí, popřela.

Tajemná současná partnerka

Letos v červnu ovšem přiznal zcela nový vztah. „Nejsem sám, mám známost, jak to dopadne, ukáže čas a život,“ dodal.

Kolář měl pro krásné ženy vždy slabost. Navíc se nikdy netajil tím, že má blízko k alkoholu. V roce 2015 ho dokonce nafotili novináři s bílým práškem na jedné párty po boku neznámé blondýnky. Právě na večírcích často půvabné ženy osahával. Mnohdy mu nevadilo ani to, že je zrovna zadaný.

Všechny partnerky Petra Koláře toho měly hodně společného. Většina z nich se pyšnila blond vlasy a výraznými rysy v obličeji. Zpěvák má evidentně vyhraněný vkus na ženy. Svou poslední partnerku veřejnosti zatím neukázal. Časem se tak ukáže, zda i ona zapadá do skupinky těchto žen.

Zdroje: Showtime CNN Prima News, Expres, Blesk, iDNES