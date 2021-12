Jaké byly pravěké ženy: Hrob velké válečnice vrhá na jejich život nový pohled

Jak žily pravěké ženy

Foto: Profimedia

Pokud jste doteď žili v domnění, že se ženy v pravěku staraly pouze o oheň v jeskyni, děti a sem tam posbíraly pár bobulí, zřejmě vás vyvedeme z omylu. Nedávný průzkum zjistil, že ženy byly stejně schopné lovkyně vysoké zvěře jako muži.

Poměrně nová studie, která byla 4. listopadu loňského roku publikována v odborném titulu Science Advances, píše o tom, že se v Peru před nedávnem našel devět tisíc let starý hrob, jenž se vizi dokonalé ženušky, která se stará pouze o teplo domova, významně vymyká. V hrobě se totiž našly ostatky ženy, která byla zřejmě stejně obratnou a zdatnou lovkyní jako její mužští vrstevníci.

„Tato zjištění podporují myšlenku, že genderové role, které mnozí považovali za samozřejmost, nemusí být tak přirozené, jak si někteří lidé mysleli," říká hlavní autor nové studie Randy Haas, odborný asistent antropologie na Kalifornské univerzitě v Davisu.

Hrob s opravdu bohatým množstvím předmětů

Roku 2018 objevila archeologická expedice v čele s Haasem v oblasti dnešního Peru na nalezišti Wilamaya Patjxa pohřebiště. V 9000 let starém hrobě byla kromě kostí i výbava lovce běžná pro tehdejší dobu. Co konkrétně? Lovecké zbraně i nástroje na zpracování ulovené kořisti. Takové předměty se dávaly do hrobů lidem, aby byly připomínkou jejich života.

Podle dochovaných ostatků, zejména zubů, vědci odhalili, že nalezená kostra patřila ženě zhruba ve věku mezi 17 a 19 lety.Zdroj: Profimedia

Zuby odhalily pravdu

Později však experti z Arizonské univerzity podle dochovaných ostatků, zejména zubů, odhalili, že tato kostra patřila ženě zhruba ve věku mezi 17 a 19 lety. A nelovila nic malého, žádné hlodavce nebo ptáky! Její hrob byl vybavený zbraněmi vhodnými pro zabíjený velkých zvířat, jako byly například lamy.

Lovkyň bylo v pravěku mnohem víc, než si každý myslel

Tento objev přirozeně vedl vědce k otázce, zda ženy v těchto rolích nebyly častější, než se doposud zdálo. Jde o ojedinělý případ nebo byly ženy lovkyně běžnou záležitostí? Archeologové prozkoumali záznamy z pravěkých pohřebních nalezišť v Severní a Jižní Americe. Na základě tohoto studia pak identifikovali 429 koster ze 107 pravěkých pohřebišť. Z nich 27 patřilo lovcům velkých zvířat, přičemž 11 z nich bylo ženských a 15 mužských. U jednoho se pohlaví nepodařilo určit. Odhadem tak tvořilo loveckou populaci asi 30 až 50 procent žen.

Genderové stereotypy jsou tatam!

„Autoři studie přesvědčivě argumentují, že dotyčná ženská kostra patřila pravděpodobně lovkyni velké zvěře a že takový nález není u domorodých populací úplně neobvyklý," uvedla podle Science Alert Marin Pilloudová, docentka katedry antropologie na Nevadské univerzitě, která se práce na studii neúčastnila a prozradila svůj názor na věc: „Kdyby se stejné předměty našly u mužské kostry, nikdo by se na to, zda dotyčný byl lovec, ani neptal. Rozlišování společenské role obou pohlaví, které dominuje západní kultuře, řada kultur neznala a dodnes nezná. Když odhlédneme od vlastních genderových předsudků a budeme prozkoumávat data s jemnějším citem, získáme pravděpodobně na tyto kultury přesnější náhled. Není sice jasné, zda i v jiných částech světa ženy pravidelně lovily velkou zvěř, ale určitě je možné, že se podobné nálezy objeví i jinde."

Ženy se v pravěku zřejmě nestaraly pouze o oheň a sběr bobulí.Zdroj: Profimedia

