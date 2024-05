Externí autor 19. 5. 2024 clock 3 minuty

Je fajn, když máte vedle sebe partnerku, která je super už od pohledu. Ale pro dlouhodobý vztah to chce něco víc. Podívejte se, jaké jsou ženy s nejlepší povahou podle znamení horoskopu. Je mezi nimi vaše vyvolená, anebo ji teprve hledáte…

Jaká povaha je ta nejlepší? Jednoznačně taková, která vyhovuje konkrétnímu protějšku. A protože každému se líbí něco jiného, přečtěte si, jaké vlastnosti jsou u žen sympatické a vlastně i žádoucí.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Jakmile se pro vás Račice rozhodne, je to na celý život. Ostatně, proč byste ji vy opouštěli, když vám umí vykouzlit dokonalé rodinné zázemí a udělá všechno proto, abyste se vedle ní cítili dobře.

Žena narozená ve znamení Raka je nejenom skvělá hospodyňka, ale také skvělá přítelkyně, manželka a milenka. Když už si vás vybere, nepočítá s tím, že by to bylo na pár dnů, týdnů nebo měsíců, ale klidně na pár let nebo i celý život.

Je to diplomatka, často drží své emoce pod pokličkou a nesnáší hádky. Pokud se dostanete až na dřeň její duše, překvapí vás, jak chytrou, láskyplnou a inteligentní osůbku jste našli.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Každý chlap může být šťastný, když uloví ženu narozenou ve znamení Býka. A víte proč? Protože dotyčná o svého partnera vždy láskyplně pečuje a nic za to od něj nechce. Kromě toho není hádavá, což muži kvitují.

Žena v Býku je samostatná, podnikavá, umí si vydělat peníze, takže se vám nepověsí na krk, ale naopak buduje svou kariéru, ve které je úspěšná, protože umí dotahovat věci do zdárného konce.

Jakmile se do vás taková žena zamiluje, už navždy vás bude ctít. Lásku totiž bere jako takový životní benefit, který není dán každému. A proto si jí umí vážit. V partnerském svazku se nikdy nenudí a se svým protějškem si rozumí ve šťastných i náročnějších chvílích života.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Žena Váha si vás podmaní svým lehce vyzývavým šarmem, v němž ale nehledejte nic frivolního. Je to taková šarmantně okouzlující osůbka, která má ale pořádně pod čepicí, takže ji nezaskočí žádné téma. S Váhou tak získáte nejenom hezkou partnerku, ale i chytrou.

Pro Váhu je důležité, aby svět kolem ní byl v pohodě. Potřebuje vyrovnaný a harmonický vztah, pokud možno na věčné časy, protože je tak trochu konzervativní a nerada mění hřiště.

Štír 24. 10. – 22. 11.

O ženách Štírkách panují tak trochu rozporuplné názory, ale my vám teď prozradíme, proč se tahle žena řadí k těm s nejlepší povahou. Za prvé se nepředvádí. Cení si svého soukromí, takže pokud začnete o Štírce uvažovat jako partnerce, můžete si být jisti, že o vás nevybreptá na sociálních sítích ani písmeno.

Ženy narozené ve znamení Štíra mají neuvěřitelně silnou vůli. Nejsou zpovykané, protože je život naučil, takže už poměrně brzy vědí, co chtějí. Jsou to vášnivé kočky s aurou tajemna, které se rvou za svoje nejbližší.

Je dobré vědět, že za štířím krunýřem se skrývá loajální milující žena, která jde do všeho, co život nabízí se stoprocentním nadšením.

Zdroje: www.horoscope.com, www.ganeshaspeaks.com, www.astroyogi.com