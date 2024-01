S povahou se na tento svět rodíme, nedá se nijak naučit ani získat. Potkat milou a nekomplikovanou ženu pro společný život s veselou náturou, není samozřejmost. Astrologové však vědí, která znamení horoskopu jsou předurčena k tomu, dělat váš život příjemný a plný lásky. Máte ji už doma?

Sníte o krásné, pohodové, příjemné nevěstě, se kterou prožijete báječný život plný smíchu? Známe dámy, které mají skvělý charakter podle horoskopu. Vyberte si některou z následujících znamení, ve kterých se rodí ty nejhodnější ženy a nejlepší manželky.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Hospodyňky

Ženy ve znamení Raka umí vytvořit skutečné teplo domova. Jsou znamenité kuchařky, hospodyňky, a svému manželovi jsou zároveň skvělými milenkami. Zvládají multitasking, a proto rozhodně nemají nouzi o nápadníky. Dáma v Raku ví velmi dobře, co skutečný muž potřebuje. Chcete-li tento klenot něžného pohlaví získat, budete se muset snažit. Konkurence je velká.

Abyste tuto ženu andělskou bytost získali, využijte svůj smysl pro humor. Kreditní karty ani drahé auto na ženy ve znamení Raka nezapůsobí. Dámy se velmi rády smějí. Když ji pobavíte, okouzlíte inteligentním humorem a ukážete, že s vámi není nuda, bude vás věrně milovat celý život. A věřte, že tuto ženu si chcete držet po svém boku, abyste prožili spokojený život.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Srdcařky

Zrozenkyně Štíra vlastní velkou míru empatie, soucitu a pochopení. Umí být skvělé kamarádky, které vás, kdykoli vyslechnou, poradí a pomůžou vám. Vždy pomáhají tam, kde je třeba. Není jim jedno, co se kolem nich děje. Aktivně se zapojují do charitativních sbírek, a i když to nejsou žádné milionářky, o své příjmy se vždy podělí s potřebnými.

Ženy narozeny v éře Štíra milují zvířata, a doma jich mají hned několik. Samozřejmě jsou to nalezenci a zachránění chudáčci z útulku. Nejraději by si je vzaly domů všechny. A protože to nejde, chodí pejsky do útulků alespoň pravidelně venčit a kupují jim krmení a pamlsky. Je potřeba pochopit, že zvířátka jsou pro tuto dámu rovnocennými členy rodiny a budete je tak muset brát i vy.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Kouzelnice

Citlivé Ryby jsou velmi empatické a přirozeně inteligentní. Díky své vyvinuté intuici přesně ví, co se od nich v dané situaci očekává. Pokud chcete pohlednou a kultivovanou ženu, která je sečtělá a nebojí se mluvit k tématu, je právě Ryba pro vás ta pravá. Tyto dámy jen tak neposedí, jsou workoholičky, které se snaží neustále něco dělat. Touží po šťastné rodině, a aby svět byl lepším místem pro život.

Chcete-li pečující jemnou ženu, která se o vás a vaše děti bude starat ve všech směrech, a ještě je reprezentativní na veřejnosti, pak zvolte právě Rybu. Miluje cestování a dobrodružství, bude skvělým parťákem na výletě i zahraniční dovolené. Zapomeňte ale na nějaké spaní pod stanem! Ryby chtějí mít své pohodlí, které nehodlají ničemu obětovat.



Zdroj: dotyk.cz, irecepter.cz, yourtango.com