Existuje spousta pouček o tom, jak se správně oblékat ve 40, 50 či 60 letech. Jenže pokud jste nenarodila s citem pro módu, nebudou vám příliš platné. Podívejte se na ženy s nejlepším vkusem a stylem podle znamení zvěrokruhu. Těmhle byste 50 nehádala. Patříte mezi ně?

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Váhy jsou známé svým pozitivním postojem k harmonickému životnímu stylu. V jejich podání je zkrátka vše tak, jak má být. Vztahy, práce, ale také třeba bydlení, do kterého Váha vloží všechen svůj cit pro hezké interiérové bydlení. A odtud už je pochopitelně jenom krůček k dokonalému oblékání.

Ze všech znamení zvěrokruhu totiž právě Váhy mají velký smysl pro módu. Žena Váha nebude pomyslně váhat každé ráno před šatníkem, co si má vzít na sebe. Outfit poskládá doslova během pár vteřin, protože přesně ví, které barvy a střihy se k ní hodí. Vyznává nadčasový minimalismus, takže je elegantní a šik za každé situace.

Jestli si říkáte, že to se někomu obléká, když jeho skříně praskají ve švech, nemohla byste se mýlit víc. Zrozenkyně v tomto znamení totiž fandí kapsulovému šatníku, tedy takovému, který je poskládaný z módních základů a pečlivě dotažený chytře zvolenými doplňky. Ano, dámy, z Váhy si v tomhle ohledu můžeme brát příklad všechny.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Sebevědomá Lvice nikdy nehraje na jistotu. Je to totiž ona, kdo udává trendy, takže v jejím šatníku rozhodně nehledejte nudu a šeď. Miluje výrazné barvy jako je žlutá, oranžová nebo červená, které doplňuje výraznými zlatými šperky. Ale pozor, Lvice ve svých outfitech rozhodně nepřipomíná klauna.

Ženy narozené v tomto znamení mají až výjimečný cit, jak tyhle barvy zkombinovat a k nim vybrat správné doplňky. I přes svou snahu o obdiv, vždy musí jejich kousky vzájemně ladit a rozhodně nebýt přeplácané.

Se Lvicí se zkrátka nikdy nebudete nudit. Je nejenom skvělá a zábavná společnice ale svým neotřesitelným charisma a vytříbeným vkusem hodným světových návrhářů vás doslova okouzlí za každých okolností. A samozřejmě i tím, že vždy vypadá minimálně o deset let mladší.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Mají Vodnářky vkus? O tom by nejspíš mnozí polemizovali, protože tohle znamení zvěrokruhu se vyznačuje leckdy až přehnanou výstředností. I když, jak se to vezme. Vodnářky jsou zkrátka své a lidé na nich milují jejich jedinečnost, která se promítá nejenom do oblékání, ale i do ostatních aspektů jejich života.

Takže proč o nich mluvíme? Protože mají styl, a to zcela výjimečný. Nebojí se kombinovat zdánlivě nezkombinovatelné. Na krajkovou halenku si natáhnou koženou motorkářskou bundu, k letním šatům si obují vysoké boty ve vojenském stylu a vůbec jim to nepřijde divné. A víte, co je na tom celém vtipné? Že si si nikdo z jejich okolí neklepe na čelo, ale naopak řekne – JO, to je ono!

Inovativnost, nekonvenčnost, roztomilá výstřednost, to jsou jen některé ze superlativů, kterými lze popsat styl a´la Vodnářka. Tyhle ženy nezajímá, co si o nich ostatní myslí, důležité pro ně je, že mohou být samy sebou. Nejenom módním stylem vyjadřují svou individualitu a i když to nejspíš ani nechtěly, právě pro svou jedinečnost do tohoto výčtu žen s dokonalým vkusem a stylem rozhodně patří.

zdroj: www.rd.com, www.myself.de