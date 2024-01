Krása neznamená mít jen hezkou tvářičku, dlouhé nohy, nebo pěkné vlasy. Opravdová krása vychází zevnitř a odráží vnitřní energii duše své nositelky. Je to podmanivá kouzelná síla, která vypovídá o charakteru určité dámy. Je to takové pozitivní vnitřní světlo. Která znamení ho v sobě nosí?

Ryby

21.2. - 20.3.

Jedny z nejkrásnějších žen jsou bezpochyby Ryby. Tajemné vodní znamení má velké srdce, kam se vejde spousta lidí a hluboké upřímné emoce, kterých má celý širý oceán. Empatická zrozenkyně tohoto znamení je obětavá, pečující a často zachraňující druhé. Všechna ta laskavost a dobrá vlídná energie z ní vyzařuje jako teplé a všeobjímající světlo. Když tato žena vejde do místnosti, dokáže všem během chvilky vykouzlit úsměvy na rtech. Má ráda pohodu a klid. Muži, kteří touží po harmonickém životě, bez adrenalinu v ní najdou věrnou celoživotní partnerku.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Možná tyto dámy nepatří mezi prvoplánové krásky, ale to, co z nich vyzařuje, je nádherné. Ženy ve znamení Raka jsou vstřícné, chápavé, dobrotivé a velmi citově založené. Mají velký soucit s každou živou bytostí. Tato nenápadná holka od vedle je ve skutečnosti výjimečná svou vnitřní krásou. Její pozitivní naladění je nakažlivé. Tuto zrozenkyni si oblíbí úplně každý, je hodná, milá a nezkazí žádnou legraci. Je to partnerka do nepohody. Pokud vedle sebe chcete oddanou ženu, která pro vás a vaši rodinu udělá všechno, pak je to právě ona.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy mají příjemný a uklidňující tón hlasu. Jsou to příjemné ženy, se kterými je vždy o čem si povídat. Mají smysl pro humor, takže nepokazí žádnou legraci. Tyto dámy mají přehled a neudělají vám ostudu ani na firemním večírku při konverzování se šéfem. Možná se do této dámy nezamilujete na první pohled, ale rozhodně vás ihned zaujme. Má velké charisma, které nemizí ani s přibývajícím věkem. Váhy jsou úžasné maminky a svou rodinu si chrání jako největší poklad.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Svobodomyslné Vodnářky fascinují svou otevřeností snad každého muže. Tyto dámy jsou klidné, chápající a svému partnerovi nechávají jeho pocit svobody. Nikdy vám nebudou nic zakazovat, nebo vyčítat. To je velice přitažlivá vlastnost. Zároveň jsou tyto ženy sebevědomé a citlivé. Příliš se nepřikrášlují, protože znají sílu svého vnitřního charisma. Nemají to za potřebí. Její vnitřní síla vyzařuje harmonii a pohodu. Navíc, když se jednou za čas opravdu načančá, je z ní opravdu kočka.

Zdroj: collective.world