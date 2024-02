Který muž by si nepřál potkat milou pěknou ženu do nepohody? Takovou, která ho bude věrně milovat a pečovat o něj i rodinu. Tu, která vytváří pocit domova bezpečí, že se tam rád z práce vrací. Někteří muži si ale nevybrali dobře, protože místo své vysněné nevěsty narazili na zlou tyranku bez srdce.

Máte ve svém okolí kamaráda, kterého žena pořád za něco peskuje? Sekýruje ho od rána do večera a kritizuje cokoli udělá? To se nedá dlouho vydržet. Váš přítel si pravděpodobně do svého života vpustil některou z těchto tří znamení. Tyto dámy jsou pro muže hotovým neštěstím.

Rak (22. června – 22. července)

Znamení Raka je známé svou pečovatelskou a citlivou povahou, ale také je náchylné k velkým výkyvům nálad. Rakům vládne Měsíc a ten, jak víme, prochází fázemi od temna ke světlu. Ženy narozené v tomto znamení na vás kvůli svým neustále se měnícím náladám vystartují bez varování. Stejně tak Měsíc způsobuje, že Raci jsou obzvláště citliví nejen na své vlastní pocity, ale i na pocity ostatních lidí kolem.

To může být silná schopnost, ale zároveň komplikace, když se bojí někoho naštvat. Jsou z toho frustrované. Často se tyto dámy stávají nevědomky agresivními. Jejich výlevy pak samozřejmě zasáhnou jejich nejbližší i partnery. Pro Raky je důležité, aby byli poctiví ve svém jednání, protože dlouhodobá přetvářka jim nedělá dobře a vše jen komplikuje.

Zrozenkyně tohoto znamení mají také velmi dlouhou paměť. Během hádky jsou to právě ony, kdo vám vmetou přímo do tváře, že v roce 2018 jste jim strašně ublížili. Vyděšení partneři pak marně ještě týden poté pátrají, co se to toho data vlastně před lety tak závažného stalo. Výsledek je vám pravděpodobně jasný. Nikdy na to nepřijdou, pokud se partnerky nezeptají přímo.

Panna (23. srpna – 22. září)

Panny jsou orientované na detail a perfekcionismus, což z nich dělá skvělé pracovnice a organizátorky. Je ale velmi obtížné s nimi jednat v osobní rovině, což vede k tomu, že patří mezi nejškodlivější znamení zvěrokruhu. Tyto ženy jsou ovládány Merkurem, který se stará o komunikaci. Ačkoli Panny často nabízejí své užitečné rady, ostatní je berou jako kritické nebo příliš perfekcionistické.

Pokud má navíc tato dáma špatnou náladu, umí být na svého partnera až nesnesitelná. Svého muže si dobírá, vysmívá se mu a kriticky poukazuje na jeho chyby. Mít šéfku ve znamení Panny může být hodně náročné. Zrozenkyním tohoto znamení vládne temná strana Merkuru, a proto mohou být „tvrdými vládci, kteří se jen těžko uvolňují.“

Pro Panny je také důležitá přesnost a dochvilnost, takže pokud přijdete pozdě na oběd, očekávejte, že vám to pěkně spočítá. Pozor na to, co říkáte Panně, mohou být přecitlivělé a i věci řečené v žertu se jí mohou dotknout. Nakonec budete doma chodit po špičkách a snažit se být neviditelní. S tímto znamením je opravdu nejtěžší soužití ze všech znamení vůbec.

close info fizkes zoom_in Dámy ve Štíru, Raku a Panně umí krutě šikanovat, ponižovat a trestat.

Štír (24. října – 22. listopadu)

Ženy ve znamení Štíra jsou velmi intenzivní. Tato dáma je hotová bachařka, která vás hlídá na každém kroku. Ostatní znervózňuje právě svým soustředěným a pronikavým pohledem. Neodpustí vám jediný přešlap. Zároveň je nejzdatnější v pátrání. Umí se vždy dobrat pravdy a uvaří vás během toho ve vlastní šťávě. Vaše partnerka by měla dělat policejní výslechy, protože se nakonec vždy všechno dozví.

Tato žena je velmi zlá a pomstychtivá. Pokud ji nějak urazíte, raději vezměte nohy na ramena, protože apokalyptická bouře se blíží. Jestli si myslíte, že tady pomůže omluva, nebo snad květiny, jste na velkém omylu. Tato žena nenávidí zradu a ponížení, proto počítejte, že si na vás smlsne. Potupen budete nakonec vy.

Štírky vždy ke svému útoku potřebují důvod. To je šlechtí, ale ony si ho vždycky najdou. Stejně jako jejich symbol Štír, udeří, když se bojí, že jim někdo ublíží. Emoce jim mohou připadat jako bitevní pole, které se řídí programem „zabij, nebo budeš zabit.“ Tyto ženy by si měly uvědomit, že pokud něco milují, měli by to nechat být, protože jejich kontrola probouzí moc, ale také buduje hluboký odpor.

Zdroje: www.yourtango.com, www.romper.com