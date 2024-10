Externí autor 30. 10. 2024 clock 3 minuty

Fakt, že některé ženy nedávají najevo své emoce ještě neznamená, že žádné nemají. Pravděpodobnější je, že se bojí citových zranění. Podívejte se, které tři skrývají to, co cítí.

Každý z nás se nepochybně už někdy v životě setkal se ženou, která se dokázala zcela ovládat a ani v nejmenším nedala najevo, co si myslí, natož, co cítí. Možná patřila do jednoho z následujících tří znamení horoskopu, která nerada dávají před ostatními najevo svou zranitelnost a své city uchovávají hluboko v sobě.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha se vyznačují ambicemi, praktickým přístupem k životu a dokonalou disciplínou. Charakterizuje je neuvěřitelná schopnost ovládat své emoce, které často skrývají za chladnou a rezervovanou fasádou. Působí dojmem, jako by měly jednostranné vidění zaměřené pouze na svůj cíl.

Kozorožky jsou přesvědčeny, že projev sebemenšího náznaku citů představuje na cestě k úspěchu nemalé potíže. Proto své emoce nedávají najevo a drží je v hloubi duše, aby se mohly soustředit na kroky směřující k tomu, čeho chtějí dosáhnout.

Jakýkoli emoční projev berou za selhání a slabost. Věří, že pokud dokážou city potlačit, stanou se silnějšími a odolnějšími vůči všem výzvám. Žena Kozoroh má totiž svůj život ráda pod kontrolou a emoce by mohly jeho stabilitu narušit, proto do života Kozorožky nepatří.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štírky jsou obecně známé svou intenzitou emocí, které ale jen velmi nerady projevují, zejména ve společnosti druhých lidí. Jinými slovy, přestože jsou jejich city hluboké a silné, málokdy je odhalí. Štíří povaha tyhle ženy nutí nosit masku neproniknutelnosti, která je chrání před vnějším světem.

Určitá míra utajení je pro ně zásadní. Nejenom že toho o sobě nerady prozrazují příliš mnoho, ale obzvlášť si dávají pozor právě na to, aby ani koutkem oka nedaly najevo, co cítí. Důvodem k jejich sebeovládání je strach ze zranitelnosti. Obávají se, že jejich emoce by někdo mohl použít proti nim. Štírky potřebují mít pod kontrolou situace i lidi kolem sebe. Proto si žádný projev slabosti nemohou dovolit.

I když máte pocit, že je tahle žena klidná a sebejistá, často bývá opak pravdou. Jelikož svůj emocionální boj důkladně skrývá, nic nepoznáte. O samotě ale pak žena ve Štíru masku odhodí a dá průchod své zranitelnosti. Právě neschopnost dát najevo co cítí, ji často žene do izolace, což v její situaci rozhodně nebývá dobře.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Ženy narozené ve znamení Vodnáře jsou originální, často nezávislé intelektuálky. Své emoce si raději nechávají pro sebe a spíš než na srdce se spoléhají na logiku a rozum. Jsou přesvědčené o nepředvídatelnosti a iracionálnosti emocí, proto se za každou cenu snaží dívat na svět s racionálním odstupem.

Vodnářka miluje svobodu, což je základní důvod, proč nechce projevovat emoce. Má totiž strach, aby ji takové chování citově nepřipoutalo, a to by pro ni znamenalo omezení, kterému se chce za každou cenu vyhnout.

Tím, že potlačí své city, skryje je kdesi v hloubi své duše, dokáže se povznést nad konvenční očekávání a zachovat si svůj jedinečný a svobodný přístup k životu. Pro ten je totiž schopná udělat všechno.

