Šokující předpověď z roku 1960 stanovuje přesné datum možného kolapsu lidské civilizace. Podle výzkumu vedeného rakousko-americkým fyzikem má k této události dojít 13. listopadu 2026. Na co se připravit?

Vědecká studie varuje před kritickým bodem, kdy by počet obyvatel mohl překročit udržitelnou hranici a vést ke globální krizi zdrojů. I když současní odborníci přinášejí důvody k mírnému optimismu, zároveň uznávají, že výsledky studie zůstávají platné.

Předpověď znovu ožívá

Více než 60 let stará vědecká studie, která předpovídá možný kolaps lidské civilizace, je znovu aktuální. Dokument s názvem „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026“ (Den zkázy: pátek 13. listopadu 2026) vypracoval renomovaný fyzik Heinz von Foerster se svým týmem.

„Nejde o klasickou apokalyptickou vizi s přírodními katastrofami či epidemiemi,“ vysvětluje Sarah Hendersonová, expertka na populační studie. „Von Foerster předpověděl mnohem jednodušší, ale o to nebezpečnější scénář systematického kolapsu moderní společnosti.“

Co přesně nám hrozí?

Podle původní studie by při zachování tehdejšího tempa růstu populace došlo k dosažení kritického bodu, kdy by světové zdroje a infrastruktura již nedokázaly uspokojit potřeby lidstva.

„Představte si to jako globální dopravní zácpu systémů zajišťujících základní životní potřeby – od nedostatku potravin přes problémy s dodávkami vody až po kolaps energetických sítí,“ popisují vědci.

Von Foersterova studie tak předpovídá několik konkrétních scénářů, které by mohly nastat při dosažení kritického bodu populace:

Potravinová krize

Při současném systému zemědělství bychom nedokázali vyprodukovat dostatek potravin pro rostoucí populaci. Von Foerster správně předpověděl, že intenzivní zemědělství narazí na své limity, ať už jde o dostupnou půdu nebo zdroje vody.

Kolaps infrastruktury

Profesor von Foerster ve své studii detailně rozebírá, jak by mohlo dojít k přetížení základní infrastruktury měst. „Představte si města s miliony obyvatel, kde selžou dodávky elektřiny, nefunguje kanalizace a dopravní systémy jsou neustále přetížené,” cituje studie.

Vyčerpání přírodních zdrojů

Studie také přesně vypočítává bod zlomu, kdy poptávka po základních surovinách převýší možnosti jejich těžby a obnovy. „Nejde jen o ropu či vzácné kovy, ale především o pitnou vodu a ornou půdu,“ říká geolog Michael Brown.

Matematický model nelže

Von Foerster použil pro své výpočty sofistikovaný matematický model, který bral v úvahu exponenciální růst populace, dostupné přírodní zdroje, kapacitu infrastruktury, limity potravinové produkce a další. „Jeho výpočty byly na svou dobu mimořádně přesné,“ hodnotí odborníci a varují: „Když je aplikujeme na současná data, vidíme, že některé předpovědi se již začínají naplňovat.“

Studie identifikovala i méně zřejmé, ale o to nebezpečnější hrozby. „Von Foerster například předpověděl rostoucí sociální nepokoje (migrační krize) způsobené nerovnoměrnou distribucí zdrojů. Také současný ekonomický model založený na neustálém růstu není podle něj dlouhodobě udržitelný,“ vysvětluje sociolog Andrew Parker.

Důvody k optimismu?

Současní vědci však poukazují na změny, ke kterým došlo od vzniku studie. „Tempo populačního růstu se v posledních dekádách o něco zpomalilo. I když se původní předpověď snad nenaplní v určeném datu, Von Foersterovo varování před překročením udržitelných limitů planety je více než aktuální,“ vysvětlují demografové.

Odborníci se zároveň shodují na několika klíčových bodech, jak pátek 13.11.2026 co nejvíce odsunout:

Jako hlavní vidí nutnost přechodu na udržitelné zdroje energie, zejména tu jadernou či stále vyvíjenou fúzní. Cílem by mělo být efektivnější využívání přírodních zdrojů a investice do nových technologií. A samozřejmě to, co může udělat každý z nás – změna spotřebitelského chování ve vztahu k přírodě a okolí.

