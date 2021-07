Leninova sestra napsala dopis. Stalin ji umlčel a tajemství o Leninovi zatajil

Lenin a Stalin jsou dodnes v Rusku vnímáni jako významní vůdci.

Foto: Profimedia.cz

Ve 30. letech byly v tehdejším SSSR běžné protižidovské čistky v politických stranách prováděné Josifem Stalinem. Sám Vladimir Iljič Lenin, vůdce bolševické revoluce, však Židy považoval za bratry. A co víc, on sám byl dokonce částečně židovského původu. Diktátoru Stalinovi to údajně sdělila Leninova starší sestra Anna Uljanovová v dopise poslaném roku 1932.