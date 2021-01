Nedůstojný konec Zikmunda Lucemburského: Příčinou smrti byl zhnisaný palec

Pokud by jedenáctý český král Karel IV. mohl sledovat počínání svých synů, asi největší radost by měl ze Zikmunda, přezdívaného Liška ryšavá. Byl to schopný improvizátor a - podobně jako jeho otec - také pragmatik. V českém prostředí má ale Zikmund spíše špatnou pověst, a to především díky upálení Jana Husa. Tato kauza následně obrovským způsobem ovlivnila české dějiny.