Zimní bundu potřebuje k životu každý z nás, ale vybrat tu správnou, to bývá občas oříšek. Nejhorší zimní bunda je ta, která nehřeje. Pojďme se společně podívat na vlastnosti bund, kterým by se dámy ve vyšším věku měly rozhodně vyhnout.

Každý, kdo tráví zimní období v Česku, se bez teplé bundy samozřejmě neobejde. Někdo by si možná mohl myslet, že výběr zimní bundy je jednoduchá záležitost, na které se nedá nic zkazit. Opak je ale pravdou. Nejedná se sice o žádnou raketovou vědu, ale strávit celou zimu v nepadnoucí bundě, ve které vám je navíc zima, není zcela příjemná představa.

Špatná délka a střih

Základem při nakupování nové zimní bundy je zvolit správný střih a délku. Příliš krátké a těsné bundy jsou do zimy naprosto nevyhovující. Pokud dámy nakupují bundu na zimu v době, kdy je počasí ještě příznivé, měly by si uvědomit, že pod ní budou dost pravděpodobně svetr nebo nějaký teplejší kousek oblečení.

Jestli zvolíte příliš těsnou bundu, budete se cítit v zimě neforemně a dost nekomfortně. Krátký střih také není vůbec dobrou volbou. Všichni si jistě vzpomeneme na legendární větu z mládí, kdy nám rodiče a prarodiče vštěpovali do hlavy, že nám bude táhnout na ledviny. A něco na tom bude. V mrazivém počasí rozhodně nechcete, aby vám ven vykukovala jakákoliv část těla.

Z toho důvodu hlavně dejte pozor, po jaké velikosti sáhnete. Zatímco u ostatních kousků oblečení je na škodu, když sáhnete po větší velikost, tak v případě zimní bundy s větším číslem určitě nepochybíte. Z toho důvodu se také doporučuje kupovat o číslo větší bunda, než je vaše běžná velikost, abyste se dámy cítily co nejpohodlněji.

Módní výstřelky

Dámy ve vyšším věku by si měly také dát pozor na to, po jakém typu zimní bundy nakonec sáhnou. Různé módní výstřelky v podobě velkých potisků nebo strakatých barev nemusí být tím pravým ořechovým pro ženy v seniorském věku. Působí to totiž nepatřičně a vypadá to, že si dámy pak hrají na mladší než ve skutečně jsou.

Ubrat si pár let dobře zvolným kouskem není vůbec špatná věc, ale je nutné to dělat s elegancí a citem. Z šatníku zimních bund by měly dámy určitě vyřadit neonové barvy. Nikdo v zimě nechce působit jako zářící dopravní kužel. Doporučuje se sáhnout po barvách jako khaki, modrá, zelená. Jestli se dámy chtějí odvázat, ať se nebojí sáhnout po růžové nebo lila barvě.

Umělé materiály

V případě výběru kabátu uděláte dobře, když sáhnete hlouběji do kapsy. Dražší kousky jsou nejenom z kvalitních materiálů, ale také lépe padnou a jsou mnohem sofistikovanější. Skvělý tip je investovat do stoprocentní vlny a zcela se vyhnout umělým materiálům, které vás rozhodně nezahřejí.

Nepraktické zapínání

Jak je známo, tak většina seniorů má už menší cit v konečcích prstů. Proto by měli při nákupu zimní bundy věnovat pozornost i zapínání. Problematické totiž mohou být kabáty nebo bundy, které mají zapínání na knoflíky nebo malé zipy. Není nic horšího než se snažit zapnout si bundu s prokřehlýma rukama.

Špatně umístěné kapsy

Tento nepatrný detail by možná mnohé ani nenapadl. Kapsy působí jako sice praktický doplněk, na kterém tak úplně nezáleží. To ale není pravda. Nevhodně umístěné kapsy mohou napáchat víc škody než užitku. Není nic horšího než se se zmrzlýma rukama dobývat do těžko přístupné kapsy, abyste si vytáhli kapesník. Ideální je zimní bunda, která má jak vnější, tak vnitřní kapsy.

Výběr zimní bundy si zaslouží více pozornosti, než jste si pravděpodobně mysleli. Nestačí vybírat jen podle poslední módy a zaměřit se na estetickou stránku věci. Zimní bunda by měla být především hřejivá, praktická a pohodlná. A samozřejmě byste se v ní měla cítit dobře!

