Život existoval prvně na Marsu. Z něj se pak přesunul na Zem, tvrdí nová studie

Každé dva roky se Země a Mars přiblíží.

Foto: Orla / Shutterstock.com

Vědci neustále pátrají po stopách života na jakékoli planetě naší sluneční soustavy. Dosud se jim ale existenci života prokázat nepodařilo, přestože objevili, že na některých planetách či měsících jsou oceány nebo kapalná voda, což je jeden z atributů, který by byl k životu potřebný. Je vůbec možné, že byl na Marsu život předtím, než se objevil na Zemi?

Ač si někteří vědci myslí, že život se vyskytl ve vesmíru jen jednou, existuje neméně těch, kteří jsou přesvědčeni, že by mohl vzniknout za určitých podmínek kdekoli, na jakékoli planetě.

Pojďte pátrat společně s námi. Jak se ukázalo, některé aspekty naznačují, že na Marsu mohl být dříve život, respektive voda. Navíc se jedna dva roky stará japonská teorie věnuje tzv. hypotéze panspermie, kdy by život mohl cestovat mezi planetami. Pokud by se tato teorie prokázala jako možná nebo dokonce průkazná, možná, že bakterie života na Zemi přicestovaly vesmírem.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co je panspermie?

Panspermie předpokládá, že ač život vznikl na jiné planetě, mohly jej na Zemi přenést bakterie. Ty se potom přenesly na kus skály, a nakonec skončily na Zemi. Podle japonské teorie by pak nejspíš přicestovaly právě z rudé planety. Jak se totiž zdá, Mars byl možná dříve obyvatelný, a navíc měl i oceán.

Na Zemi se život mohl dostat z Marsu, i když stále nevíme, zda by bylo možné, aby bakterie přežily tuto meziplanetární cestu. Pokud by nešlo o Mars, dokonce by byla ve hře cesta intragalaktická. Dokázaly by bakterie přežít? A je vůbec možné se pokusit to demonstrovat?

Pravdou je, že každé dva roky jsou Země a Mars velmi blízko k sobě. Blízko natolik, že by bakterie dokázaly přežít.

Přežily by bakterie cestu vesmírem?

Japonci se rozhodli svou hypotézu ověřit na Mezinárodní vesmírné stanici. A skutečně se jim podařilo dokázat, že některé bakterie mohou za určitých podmínek přežít drsné ultrafialové záření ve vesmíru, a to až po dobu 10 let.

Profesor Tokijské univerzity Akihiko Yamagishi nakonec potvrdil, že mikrobi by skutečně mohli přežít cestu z Marsu na Zemi, což pravděpodobnost celého procesu velmi zvýšilo, stejně jako hypotézu, že život by mohl vzniknout na každé planetě, která k tomu má vhodné podmínky. Hypotéza panspermie je dle vědců možná, takže to znamená, že život není jen jedinečný a není omezen jen na Zemi.

Experiment stručně

Japonský tým prokazoval svou hypotézu na bakteriích rodu Deinococcal. Jedná se o bakterie, které jsou odolné vůči záření. Tyto bakterie pak byly v roce umístěny do expozičních panelů vně vesmírné stanice. Zde byly od jednoho do tří let.

Po této době se ukázalo, že i když vrchní vrstva agregátů odumřela, vytvořila tím jakousi ochranu pro bakterie ve spodní vrstvě, a ty pak přežily. Navíc zde rozhodovala i velikost - agregáty větší než 0,5 mm přežily všechny pod vrchní vrstvou, tudíž kolonie větší než jeden milimetr by mohla ve vesmíru přežít i 10 let, zejména byla-li by chráněna horninou.

A protože každé dva roky se ocitnou Mars a Země blízko sebe, tato doba by stačila na přenos života mezi nimi. Pokud navíc byla Země dříve skutečně tvořena samoreplikujícími se ribonukleovými kyselinami (RNA), tato RNA mohla existovat na Marsu dříve, než na Zemi vznikly podmínky pro život. Samozřejmě další otázkou je to, zda by bakterie mohly přežít sestup zemskou atmosférou, stejně jako dlouhou cestu vakuem, teplotní výkyvy a intenzivní UV záření ve vesmíru.

Na další video o životě na Marsu a panspermii se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Přestože výzkum nedospěl k jednoznačnému závěru, respektive nepotvrdil, zda na Zemi život přicestoval z Marsu, jedná se o jedinečný výzkum v tom, že skutečně dokázal přežití bakterií ve vesmíru. Navíc profesor Torontské univerzity Mike Reid je přesvědčen, že povrch Marsu vykazuje jizvy po ledovcích stejně jako kanadská Vysoká Arktida, což pak znamená, že zde život dříve existoval.

Uvidíme, zda jednou, až skutečně detailně prozkoumáme povrch Marsu, budeme schopni na tuto otázku jednoznačně odpovědět. Neměli bychom ale zapomínat ani na to, že kosmické sondy navštěvující Mars by teoreticky mohly přenášet mikroorganismy a potenciálně kontaminovat jeho povrch. A to pak nejde jen o Zemi a Mars - důsledky panspermie, pokud se prokáže, by byly daleko širší.

