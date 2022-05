Vědci našli na Marsu zvláštní fosilie. Přou se, zda dokazují mimozemský život

Důkazy o minulém životě na Marsu mohly být vymazány, zjistila Curiosity.

Foto: Profimedia.cz

Lidstvo ze Země se úporně snaží zjistit, zdali je ve vesmíru, ideálně v blízkém, možný život. Nejenom že by se tak daly vyřešit možnosti lidstva v budoucnosti, ale konečně bychom si byli i jisti, že nejsme ve vesmíru sami. K objasnění některých z těchto otázek by mohla přispět i další analýza známého meteoritu Allan Hills 84001 (ALH 84001). Ten by mohl, možná, ukrývat důkazy o životě na Marsu. Ač již byl podroben mnoha zkoumáním, tato otázka se opakovaně otvírá.