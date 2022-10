Bývalý člen NASA: Život na Marsu jsme našli už v 70. letech, vzorky byly utajeny

Na Marsu byl možná život.

Vědci, experti, konspirační teoretici, všichni se honí za tím, jestli je někde jinde ve vesmíru život. Přitom se zdá, že byl nalezen už před padesáti lety. Na Marsu. Jak totiž tvrdí bývalý vědec NASA, podstatu života na Marsu možná objevili již před 40 lety. Co se ale stalo se vzorky?

V 70. letech probíhal experiment nazvaný Labeled Release (LR). Jeho smyslem bylo otestovat marťanskou půdu na přítomnost organických látek. Hlavním ředitelem tohoto experimentu NASA byl Gilbert V. Levin, svérázný výzkumník, který se velmi často dostává do sporů s NASA. V rámci LR byly na Mars v roce 1976 vyslány sondy Viking, které z mise přinesly pozitivní výsledky. Ty podle Levina dokazovaly, že na Marsu byl život.

Experiment dokázal život na rudé planetě

Sondy Viking umisťovaly do vzorků marsovské půdy živiny, aby bylo zjištěno, zda bude potrava něčím konzumována. Poté byly odebrány vzorky a ty potvrdily biologickou reakci. Experiment byl proveden dvakrát, přičemž podruhé byla marťanská půda uvařena. Právě to mělo přinést důkaz o životě, a ten byl potvrzen.

Jenže další experimenty už žádný organický materiál nenašly, takže nakonec NASA experiment odmítla s tím, že se jednalo o falešně pozitivní výsledek. Důkaz mimozemského života byl popřen.

Co nyní dělá rover Curiosity?

Poté, co rover Curiosity našel důkazy o dávných slaných jezerech na Marsu, dospěla NASA k závěru, že „LR našel látku napodobující život, ale ne život. Je nevysvětlitelné, že za 43 let od přistání Vikingu žádný z následujících marsovských modulů NASA nenesl přístroj pro detekci života, který by na tyto vzrušující výsledky navázal," podivuje se Levin.

Curiosity však svými objevy celou záležitost posouvá kupředu. Poté, co na Marsu našly v roce 2018 organické látky a o dva roky později sedimenty, coby důkazy slaných jezer, problém je opět otevřen.

Jak je tedy možné, že na Marsu život neexistuje? Podle Levina "je pravděpodobnější, že jsme život objevili, než že ne". A Levin se stále nevzdává. Podle něj by měla být vyvinuta snaha umístit experimenty na detekci života na příští možnou misi na Mars.

Je potřeba hledat dál

Pokud NASA najde na Marsu skutečně život, svět na tento objev nemusí být připraven, říká šéf hlavní vědecký pracovník NASA Jim Green o misi Mars InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport). InSight je marsovský modul určený ke studiu "vnitřního prostoru" Marsu: jeho kůry, pláště a jádra.

Podle Levina je velmi pravděpodobné, že jedna z dalších misí skutečně potvrdí, že již v 70. letech minulého století našel Viking LR skutečně život na rudé planetě. Ostatně, bylo by to jen ulehčení pro plánovaný projekt postupného osidlování Marsu. Momentálně je na rudé planetě testována produkce kyslíku a monitorováno počasí, abychom věděli, jak by se na Marsu dařilo potenciálním lidským koloniím.

