Jak vypadal život na středověkých hradech: žádné soukromí a hygienu neřešili

Na hradech chybělo soukromí. Na hygienu nebyl čas ani prostor.

Foto: Profimedia

V dnešní době si už nedovedeme představit život bez luxusu. Aspoň takového, jaký si můžeme dovolit, tedy život v teple, s elektřinou a elektronickými přístroji. Do hradu si zajedeme s rodinou na výlet nebo na exkurzi, ale žít tam ve středověku, to by asi mohli jen ti nejotrlejší z nás. Na chvíli.