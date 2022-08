Život na Zemi vznikl z jediné jiskry a mnohem dříve, tvrdí vědci

Život na Zemi vznikl mnohem dříve.

Foto: Profimedia.cz

Jen 300 milionů let po tom, co vznikla naše planeta, byla obývána prvními mikroskopickými organismy. To tvrdí geochemik Dominic Papineau z University College London. Zrod života tak posunul o půl miliardy let dříve, než vědci dosud předpokládali.