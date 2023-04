Zrod galaxií, hvězd, planet a nakonec života můžeme přirovnat k vaření. K dokonalému výsledku jsou nutné vhodné ingredience ve správném poměru. Jednou z vesmírných přísad je temná energie. Vědci dodnes neví, co to je a jak funguje. Tuší ale, že je jí kolem nás tolik, aby to bylo „tak akorát”.

Předpokládá se, že pokud by bylo ve vesmíru příliš mnoho temné energie, prostor by se rozpínal tak rychle, že by se galaxie nestačily formovat. Příliš málo této tajemné a neviditelné síly by zároveň oslabilo gravitaci. Hvězdné soustavy by se zhroutily samy do sebe dříve, než by se mohl objevit život.

Tyto teorie přijala většina vědců. Stále však zůstávalo záhadou, kolik temné energie je „příliš mnoho“ nebo „příliš málo“. Mezinárodní tým výzkumníků z Anglie, Austrálie a Nizozemska se proto rozhodl provést rozsáhlé počítačové simulace, prostřednictvím kterých vytvořil nové vesmíry. V každém z nich upravoval množství skryté síly. Odborníci zjistili, že podmínky pro život mají mnohem širší spektrum, než se dříve myslelo.

Kde panuje život

„Ukázalo se, že i ve vesmírech s 300krát větším množstvím temné energie, než je ten náš, je možný zrod života,” vysvětluje Pascal Elahi z University of Western Australia. „Zrychlená expanze nemá totiž téměř žádný vliv na tvorbu hvězd.”

To je dobrá zpráva pro fanoušky teorie multiversa. Dlouho totiž zůstávalo otázkou, do jaké míry by vesmíry musely být podobné tomu našemu, aby je mohly obývat bytosti z masa a kostí.

„Vznik života byl často míněn jako loterie. My jsme měli ten šťastný tiket, díky němuž se vytvořila galaxie tolerující život,” říká Luke Barnes z Western Sydney University. „Formování vesmíru by se totiž dalo přirovnat k bitvě mezi gravitační přitažlivostí a odpudivou silou temné energie. Ukázalo se ale, že tato válka nemusí být tak pustošivá.”

Žijeme v paralelním vesmíru?

Pokud bychom ale žili v multivesmíru, podle výpočtů by kolem nás mělo být možná až 50x více temné energie, než nyní pozorujeme. „Myslím, že bychom měli hledat nějaký nový fyzikální zákon, jenž by tuto překvapující vlastnost vysvětlil,” dodal Richard Bower z Durham University.

Vědecké teorie zatím počítají s několika důvody, které naznačují, že žijeme v multiversu. Mezi první patří fakt, že v případě, že by byl časoprostor věčný, v určitém okamžiku by se začal opakovat. Existuje totiž řada variant, jak mohou být částice uspořádané. Kvantová mechanika zase počítá s několika možnými řešeními. Náš vesmír tak může mít kopii.

