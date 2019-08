Život po smrti: Existuje? Co říkají vědci

Dříve se mělo za to, že teorie o nesmrtelné duši patří do světa náboženství a moderní věda její existenci vyvrátila. Pojďme rýpnout do vosího hnízda a upřesněme terminologii: moderní věda nesmrtelnost duše popřela, ale vyvrátit ji zcela nedokázala. Dokonce se najdou renomovaní vědci, kteří se té záhadě pořád snaží přijít na kloub.