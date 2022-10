Jak skutečně vypadal život žen v harémech: Naše představy jsou zcela mylné

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Dobře živený sultán, který pohodlně leží na pohovce obklopen pro svou potěchu zotročenými tanečnicemi a konkubínami. Takový byl obraz harému, jak ho vykreslovalo západní umění, které čerpalo převážně z vyprávění viktoriánských cestovatelů. Ti se za zapovězené zdi nikdy nedostali. Nechávali se jen unést fantazií. Některé mylné představy můžou přetrvávat i dnes…

Z harémové historie

Jednou z takových mylných představ o harému je sultán a islám. Harém, což v arabštině znamená zakázaný nebo odlehlý, znali už v Byzantské říši, starověkém Řecku a Persii. I ženy vyšších vrstev v Iráku žily odděleně ve svých místnostech. Byl zcela běžný i v Číně, kde císařské manželky, konkubíny a služebné měly svůj hougong (harém). A jsme doma. Tedy v harému. Harém prostě byly prostory pro ženy a děti. Žádná doupata chtíče a rozkoše, jak se do povědomí zapsaly i díky slavným obrazům francouzského malíře Ingrese (1780-1867) Velká odaliska a Turecké lázně. I v muslimských rodinách žily všechny ženy v části domu vyhrazeném jen pro ně. Pokud si to tedy mohla rodina dovolit. Harém byl posvátnou částí muslimské domácnosti. Stejnou funkci měl i v sultánově paláci.

Nejlépe zdokumentovaným harémem je osmanský. Nejspíš proto je harém spojován s islámem. Nejznámější luxusní prostory pro ženy se nacházely v istanbulském Paláci Topkapi, kde žily stovky žen: manželky, konkubíny, otrokyně jako služebné. Samozřejmě děti a eunuchové. Ženy tam měly svou nemocnici, mešitu a školy. A tím se dostáváme k životu v harému.

Za zdmi harému – život žen

Život žen v harému nebyl ani v nejmenším nudný, jak je často vyobrazován. Byl pestrý a zábavný. A jako život v každém paláci ho také provázely intriky, boje o moc a rivalita. Dívky nebyly v paláci pro okrasu a potěšení panovníka. Jejich celodenní náplní nebylo starat se jen o svůj vzhled a tancovat, jak popisovali cestovatelé. Pro panovníka sice pracovaly, ale hlavním cílem harému bylo vzdělání. Vzdělávaly se tam jak mladé dívky (dcery), tak zajatkyně a otrokyně, tedy koupené dívky. A to v hudbě, tanci a poezii, vyšívání a zpěvu, ale i v matematice, psaní a čtení a náboženství. Otrokyně se učily alespoň základy. Dívky se i měly připravit na roli vhodných a vzdělaných manželek významných rodinných spojenců, vládních úředníků a princů.

Ženy uvězněné v harému? I to je do jisté míry mýtus. Jako vězeňkyně v pravém slova smyslu nežily ani otrokyně. Ty šikovné a hezké si mohly vydobýt postavení a dokonce i přízeň sultána. Mnohé z nich to „dotáhly hodně vysoko“. Dívky a ženy žily v přepychu a blahobytu. Je pravda, že byly jak ve zlaté kleci, protože nesměly opustit vyhrazená prostranství. Ale „nechodit ven“ představovalo i takové privilegium, čest. Ven chodily jen prosté ženy. „Svobodu“ měly provdané ženy, sultánovy manželky a překvapivě i některé zajatkyně, kterým byla ponechána. Konkubíny, které porodily sultánovo dítě, nemohly být prodány, a když zemřel, byly volné.

Celá ženská harémová společnost měla svá přísná pravidla, hierarchii a řád. Neposlušným ženám hrozily přísné tresty, včetně utopení. Vzpurné manželky mohly být uvrženy v nemilost či popraveny. Pokud jde o útlak, nejhůře na tom byly otrokyně nejnižšího postavení.

Zdroj: Youtube

A jak to bylo s muži?

Do harému muži neměli přístup, to se všeobecně ví. Žili tam ale chlapci s matkami do věku dospívání. Po slavnostním obřadu obřízky byli prohlášeni za dospělé a dveře harému se jim zavřely. Otročtí eunuchové nebyli jen obyčejní strážci. Jako jediní mohli do obou „světů“ – mužského a ženského. Pronikli do soukromého i veřejného života, působili jako prostředníci, vyslanci i zmocněnci. Mnozí z nich se vypracovali na významné muže, mohli získat i jistý politický vliv. Jeden velmi ctižádostivý cizinec jménem Agha se dokonce nechal dobrovolně vykastrovat, aby se do dostal do panovníkova „rodinného“ kruhu.

Ingres Velká odaliska (Louvre)Zdroj: Shutterstock.com

Možná nejmylnější představa je, že vládcem harému byl sultán. Harému vládla jeho matka – valide sultan, která měla titul královny a velkou politickou moc. Dokonce svému synovi vybírala nebo schvalovala manželky a konkubíny. Představa, že by si panovník na nějakou při tanci ukázal prstem a ta s ním musela strávit noc, je zcela mylná. I počet jeho „favoritek“, které s ním sdílely lože, byl omezený a s většinou harémových žen se nikdy nesetkal.

Manželky politiků a úředníků vládly ze zákulisí a měly prsty v mnoha intrikách. Ženy v 16. a 17. století měly takovou moc, že se období nazývá sultanátem žen. Velkou roli v politice a podpoře svých manželů sehrály tři ženy, původně obyčejné otrokyně, které se staly manželkami sultánů: Hürrem, Nurbanu a Kösem. Muž do ženského světa nesměl. Ženy do světa mužů ano, a ještě mu dokázaly vládnout.

Zdroje: www.brighthubeducation.com, www.factinate.com