Vědci popsali všední den běžného Evropana v roce 2050. Jejich vize je depresivní

Svět budoucnosti již možná nebude o akci.

Foto: Blue Planet Studio / Shutterstock

Věda a technologie jdou stále kupředu. Jak bude svět vypadat v roce 2050? Prognóza vědců vás příliš nepotěší.

Přestože se děsíme změny klimatu, růstu světové populace nebo ubývajících přírodních zdrojů, pokroky ve vědě a technice to zřejmě nezastaví.

Vědci popsali všední den běžného Evropana v roce 2050

Britský odborník se svým týmem odhalil svou vizi budoucnosti a popsal běžný den roku 2050. Jeho prognózy vás ale nepotěší. Futurolog Dr. James Bellini z Velké Británie předpověděl nejdůležitější věci, které se stanou populárními do roku 2050. A jak to vypadá, všechno se bude dělat za nás.

Dr. Bellini se domnívá, že všední den běžného Evropana už nebude, co býval. V roce 2050 budou v módě autonomní auta. Ta budou sice méně stresující, pokud však máte rádi řízení, příliš zábavy s nimi nezažijete.

Za 30 let budou také existovat vertikální farmy. Ty běžné, které známe dnes, tak zjevně zmizí z povrchu zemského. Zapovězeno bude také složité vybavení kuchyní. Kávovar tak pravděpodobně vezme za své. Namísto něj vám kávu nebo čaj připraví chytré rychlovarné konvice. To, co zbyde, se následně díky chytrým aplikacím samo zrecykluje.

Britský odborník uvádí, že z jeho průzkumu mezi 2 000 lidmi vyplynulo, že jednou z nejpůsobivějších předpovědí budoucnosti do roku 2050 budou chytré ledničky. Ty nikdy nebudou prázdné. Jejich schopnost bude spočívat v automatickém doplňování. "Samoplnící chytré ledničky budou skutečně nejužitečnějším technickým prvkem budoucnosti," uvedl Dr. James Bellini s tím, že domácnosti budou pravděpodobně využívat drony, které budou ledničku doplňovat zvenčí.

Jejich prognóza vás nepotěší

Stresovat se nebudete muset ani s úklidem. S tím vám bude pomáhat robot, jež většinu domácích prací vykoná za vás. "Technologie se stanou více nápomocnými. Již nyní řešíme věci, jako je způsob výroby potravin, jejich skladování a přepravy, ale také úsporu času."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Dalším tématem bude voda. Té bude dle vědců skutečný nedostatek. Bude se tedy muset vymyslet, co budeme pít a k řešení přijde i spotřebování velkého množství vody zemědělstvím. Podle Belliniho dojde ke vzniku vertikálních farem. Na nich se všechno bude pěstovat v jakýchsi věžích. "Cílem je využít prostor nahoře, který je k dispozici," uvedl Bellini.

Mars se stane naší běžnou součástí a výlety na tuto planetu si bude moci dovolit každý. "Zhruba od roku 2030 se budou rozbíhat programy pro Mars. Do roku 2040 se na Marsu již bude běžně přistávat a jeho ekonomika bude soběstačná."

Pokud jsou prognózy britských vědců pravdivé, vyhlídky nemáme příliš růžové. Život bude zjevně tak snadný, že akci vystřídá všudypřítomná nuda. Když za nás všechno udělá technika…

