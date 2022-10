Jak vznikl život na Zemi? Vše začalo bleskem. Vědci došli k šokujícímu poznání

Natálie Borůvková

Skutečně stojí blesky za vznikem života?

Foto: Den Rozhnovsky / Shutterstock

Tým vědců došel k šokujícímu objevu. Domnívá se, že život na naší planetě mohl vzniknout zcela obyčejně. Díky běžnému meteorologickému jevu, kterým nebylo nic jiného než obyčejný blesk.

Nová studie odhalila, že minerály vznikající při úderech blesků skutečně mohly před miliardami let na Zemi zažehnout jednu z hlavních složek života.

Jak vznikl život na Zemi? Vše začalo bleskem

Ačkoliv je vznik života na Zemi stále zahalen tajemstvím, vědci nyní přišli s významným zjištěním. Klíčovou roli údajně sehrál blesk a také fosfor. Právě ten je obsažen v buněčných membránách všech živých organismů. O tom, jak se dostal na Zemi, vědci však stále nemají jasno. Mnoho zdrojů fosforu je totiž uzavřeno v horninách a také nerozpustných ve vodě.

Když do Země udeří blesk, zahřeje nebo odpaří povrchovou horninu. Tím se uvolní fosfor uzamčený uvnitř. Vzniknou sklovité horniny zvané fulgurity.

Předpokládá se, že život na Zemi se začal formovat zhruba před 3,5 až 4,5 miliardami let. Vědci se domnívali, že fosfor se na Zemi dostal především prostřednictvím meteoritů, protože některé vesmírné horniny ho obsahují.

V období, kdy život začínal, nedopadalo ale na Zem takové množství meteoritů, aby to vznik života mohlo zapříčinit. Co však zůstalo konstantní, bylo množství dopadajících blesků.

Hojné byly zejména v tropických oblastech, kde se jim dařilo převážně díky vodní páře ve vzduchu. To vytvořilo kvalitní základ pro vznik rozpustného fosforu.

Benjamin Hess, postgraduální student na katedře věd o Zemi a planetách na Yaleově univerzitě a hlavní autor studie, ve svém prohlášení uvedl, že blesky skutečně mohly významně přispět k nastartování života jako takového. "Údery blesků se tak stávají významnou cestou ke vzniku života," říká.

Vědci došli k šokujícímu poznání

Vědci, kteří se podíleli na nové studii, analyzovali obzvláště velký vzorek fulguritu z blesku, který v roce 2016 udeřil do dvora domu v Glen Ellynu ve státě Illinois.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Na vzorek fulguritu použili lasery, rentgenové záření a elektrony, aby zjistili, jaká bude vzájemná interakce, která by následně odhalila přesné složení. Výsledky byly překvapivé. Uvnitř fulguritu objevili asi 100 gramů fosforu.

Tým poté odhadl množství blesků, které Zemi praděpodobně udeřily přibližně před 4,5 až 3,5 miliardami let, kdy se začaly objevovat první známky života.

Podle nich to bylo asi 1 až 5 miliard blesků ročně, zatímco dnes je to pouhých 560 milionů. Prvotní blesky mohly katalyzovat 110 až 11 000 kilogramů sloučenin obsahujících fosfor za jeden rok. A to by plně stačilo k tomu, aby byl život na Zemi zažehnut.

