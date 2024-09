Kam se ztratila Kateřina Macháčková Života na zámku? Zanevřela na muže. Neuvěříte, jak vypadá!

close info YouTube / YouTube

Externí autor 20. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

V seriálu Život na zámku si Kateřina Macháčková zahrála profesorku Královou. V průběhu let ale představitelka přísné učitelky zmizela z centra pozornosti. Dnes je jí již čtyřiasedmdesát let, tento věk by jí ale nikdo nejspíš nehádal. Vypadá totiž skutečně skvěle.

Kateřina Macháčková byla vždy spíše divadelní herečka. Role v seriálu Život na zámku ale přišla v pro ni pravém okamžiku, takže je za tuto zkušenost zpětně velmi ráda. „Nabídka mi přišla ve věku, kdy herečky už v podstatě moc nevystupují. Já jsem tehdy začala fušovat do psaní a obsazení mi pochopitelně zkvalitnilo i herecké jméno. Lidi o mně věděli, i knížky se díky tomu nějak ujaly, a potom jsem byla hodně obsazovaná v divadle,” pochvalovala si pro Český rozhlas. Bohužel ale role profesorky Králové měla na její život nakonec spíše negativní dopad. Poté, co seriál skončil, Kateřina Macháčková další televizní nebo filmové role prakticky nedostávala. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Věk na ní není vůbec znát. Tak vypadá Kateřina Macháčková dnes „Od té doby jsem skoro netočila, zřejmě jsem se tam tak moc ztotožnila s učitelkou matematiky, že pak už nic. Já mám ale strašně ráda divadlo, tak mi to chybí… nechybí,” pokrčila rameny s úsměvem. Na svou životní roli rozhodně nezanevřela a přiznala, že i po letech se na Život na zámku, který televize velmi často reprízuje, s chutí podívá. „Ano, v neděli si vždy udělám kávu, sednu si a dívám se. Je to takové nostalgické vzpomínání, ale je to vtipné, lidi tam moc príma hrají,” potvrdila herečka. Na muže zanevřela Na první pohled je na Kateřině Macháčkové vidět, že na svůj věk rozhodně nevypadá. „To, že vypadám mladě, je asi tím, že mám infantilního ducha,” řekla se smíchem umělkyně. Přestože se jedná o velmi krásnou dámu, v jejím životě nefiguruje žádný muž. Na vztahy totiž herečka po dvou nevydařených manželstvích tak trochu zanevřela a čas věnuje raději svým koníčkům a pěti vnoučatům. Poprvé byla vdaná za herce Petra Svojtku, se kterým měla syna Petra. Ten se později stal dnes známým režisérem. Brali se ale velmi mladí i přes protesty rodičů a Kateřina Macháčková k němu prakticky utekla z domu. Dvě manželství jí nevyšla Jejich manželství ale vydrželo pouze jeden rok. I po rozchodu se ale měli stále velmi rádi a zachovali si přátelský vztah. Také proto Macháčkovou velmi zdrtila exmanželova pozdější tragická smrt. Když se jednoho večera Petr Svojtka vracel z divadelního baru Národního divadla, z nepochopitelného důvodu se rozhodl, že se sveze na oji mezi tramvajemi. Posilněný alkoholem ale neudržel rovnováhu, spadl a zahynul pod koly. Druhým manželem Kateřiny Macháčkové byl divadelní režisér a dramaturg Ivan Zmatlík. Narodila se jim dcera Helena, jejich vztah ale také příliš dlouho nevydržel a skončil rozchodem. Dnes se Kateřina Macháčková domnívá, že na první svatbu byla příliš mladá a na tu druhou zase až moc zahlcená prací a povinnostmi. V každém případě se rozhodla štěstí nepokoušet potřetí a na muže rezignovala. Nudit se Kateřina Macháčková nestíhá I když je Kateřina Macháčková bez partnera, rozhodně se nenudí. Mimo jiné hraje v divadle. V současnosti ji diváci mohou vidět hned ve dvou hrách. V monodramatu Jeden německý život má roli sekretářky Goebbelse. V té druhé, nazvané Show Dr. Ruth se zase zhostila postavy terapeutky, která se zabývá milostným životem svých klientů. „Musím se na každé vystoupení den dva připravovat, osvěžit si text, protože je hraji jednou za měsíc, někdy i za dýl. A když je to za mnou, následující den jsem vyřízená," prozradila umělkyně pro iDNES.cz. Kromě toho má ale spoustu další práce, což podle jejích slov rozhodně neodpovídá tomu, jak si představovala své stáří. „Jezdím s představením Nejstarší řemeslo, které režíroval můj syn, pak mám občas nějakou besedu a k tomu učím na konzervatoři," vyjmenovala Kateřina Macháčková, která je u svých studentů velmi oblíbenou pedagožkou. Zdroje: Strednicechy.rozhlas.cz, Prima CNN, Vltava.rozhlas.cz, iDNES.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články