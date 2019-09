Tajné výčitky Jiřiny Jiráskové: Tři potraty zapříčinily celoživotní trauma

Herečka Jiřina Jirásková (+81) o sobě za svého života prohlašovala, že nikdy nebyla příliš ženský typ. V mládí často dostávala chlapecké role a několik let strávených v řádovém gymnáziu v ní spíš probudilo touhu stát se jeptiškou, než prohánět muže na večírcích. Ale osud karty podivně zamíchal. Stala se herečkou a muži začali prohánět ji.

Osudovou láskou Jiřiny Jiráskové byl režisér Zdeněk Podskalský, se kterým se setkala už za studií. Trvalo však dlouhá léta, než se jejich cesty mohly propojit. Jiřina se nejprve provdala za hereckého kolegu Jiřího Pleskota, manželství se ale po dvou letech rozpadlo. "Bylo to z mé viny, ale žalovat na sebe nebudu," okomentovala rozvod herečka.

Co na sebe neprozradila sama Jirásková, vyplynulo na povrch po její smrti zásluhou Jiřiny Švorcové. Ta se bez servítek rozpovídala o milostném poměru, který tehdy s Jiráskovou udržoval její muž Jiří Vala. Švorcová se o tom dozvěděla ve chvíli, kdy Pleskot přišel do divadla, aby si s Valou vyřídil účty.

Jiřina Jirásková tenkrát dokonce s milencem otěhotněla, ale namísto nabídky k sňatku se dočkala odmítnutí. Podstoupila proto interupci.

Podle Švorcové to nebylo poprvé, co se Jirásková odhodlala k potratu; naprosto stejnou situaci prý prožila už dříve, kdy se pokusila odloudit partnera své nejlepší kamarádky.

Osud ji tvrdě vytrestal v případě Zdeňka Podskalského. Také jeho si k sobě herečka chtěla připoutat těhotenstvím. Jenomže režisér byl v té době ženatý s ruskou občankou, které by v případě rozvodu hrozil nucený návrat do Sovětského svazu. To galantní Podskalský nechtěl dopustit, a tak Jiráskové oznámil, že se rozvádět nebude. Herečka si to vyložila tak, že režisér nestojí ani o ni, ani o dítě, a zamířila opět na potrat.

Podskalský přitom s manželkou zůstal sezdán jen oficiálně a s Jiráskovou se nakonec sestěhoval. Žili spolu 27 let, jejich vztah však zůstal bezdětný.

Ačkoli Jirásková mateřství v mladším věku odmítala, později svého rozhodnutí hořce litovala. "Dítě jsem chtěla, když už bylo pozdě. To, že nemáte komu dát dárek, to je tak blbé," stěžovala si po smrti svého druha. Bezdětnost ji prý trápila až do konce života, který se jí uzavřel počátkem roku 2013.